Üç ilde enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

Türkiye’de çeşitli illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'de kurulacak Yedisu HES Yardımcı Kaynak GES üretim tesisi ile Çanakkale ve Balıkesir'de kurulacak Ihlamur Rüzgar Enerji Santrali ve Armutçuk Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bilgileri ilgili kararda belirtilen bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.