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Uçakta sigara içen yolcuya para cezası verilecek

AJet'in Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçağında sigara içen yolcuya idari para cezası verilecek.

Haber Merkezi
AA
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Uçakta sigara içen yolcuya para cezası verilecek
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AJet'in 17 Nisan'da VF164 sefer sayılı Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren uçağında, bir yolcunun arka koltukta elektronik sigara içtiği iniş sırasında kabin ekibi tarafından fark edildi.

Kabin ekibindekilerin durumu bildirmesi üzerine kaptan pilot, inişte polis talebinde bulundu.

Uçağa gelen polisler, tutanak düzenleyerek, sigara içen kişiye kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Rapor edilen olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) de bildirildi. SHGM'nin yolcuya, idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

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