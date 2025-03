Umudu yükselten kadınlara ödül

Takip Et

EKONOMİ Gazetesi’nin, KOÇ- KAM stratejik ortaklığında düzenlediği ödüller 5'inci yılında. Toplam 13 kategoride verilen verilen ödüller, Türkiye'nin lider kadınlarını bir araya getirirken, fırsat eşitliğine destek veren şirketler, STK'lar ve üniversiteler de ödüle layık görüldü.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ/SİVİL TOPLUM ALANINDA FARK YARATAN PROJE: TÜRKONFED-TÜRKİYE İŞ BANKASI/GİRİŞİMDE KADIN GÜCÜ: Girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen proje ödül aldı. TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık ile Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş ödüllerini EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın elinden aldı.

KADININ HAYATINA DEĞER KATAN PROJE ÖDÜLÜ - SHE LAB- GENÇ KADINLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LABORATUVARI: She Lab Projesini hayata geçiren Boyner Grup İcra Kurulu Başkanı Ümit Boyner'e ödülünü EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ takdim etti. Boyner, şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği yalnızca kadınların değil tüm toplumun meselesi. Bu noktada özel sektörün de sorumlulukları var. Kastımız sadece rakamlar değil, liderlik seviyesinde de engelleri kaldırmadan sürdürülebilir bir iş dünyasından bahsedemeyiz. She Lab'i Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte geliştirdik. Bu projeyle geleceğin sürdürülebilir kadın liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

YILIN FIRSAT EŞİTLİĞİ'Nİ DESTEKLEYEN STK ÖDÜLÜ - YANINDAYIZ DERNEĞİ: Eşitsizliğe yol açan ataerklikle mücadele etmesi ve erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu yapmasıyla fark yaratan Yayındayız Derneği ödüle layık görüldü. Yanındayız Derneği Başkanı Selen Okay Akçalı (sağda) ödülünü Alliance Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes'in elinden aldı. Okay Akçalı, "Bu ödülü cesur, ilkeli, demokrasinin ve kadın haklarının yanındayız diyen erkekler için kabul ediyorum" diye konuştu.

FIRSAT EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEYEN ŞİRKET ÖDÜLÜ - PHILIP MORRIS (PM) TÜRKİYE: Türkiye'de "Eşit İşe Eşit Üc ret" sertifikasını alan ilk özel şirket olmasıyla ve bunu 2024-2026 için yenilemesiyle ödüle layık görüldü. PM Türkiye CEO'su Filiz Yavuz Diren (sağda) ödülünü KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu'nun elinden aldı. Filiz Yavuz Diren, "Eşitlik sağladığımız için ödül almak enteresan aslında. Ekonomimizi geliştirmek istiyorsak fırsat eşitliği yaratmaktan başka çaremiz yok" ifadesini kullandı.

ROTA BELİRLEYEN KADIN CEO ÖDÜLÜ- LC WAIKIKI MAĞAZACILIK GENEL MÜDÜRÜ BERNA AKYÜZ ÖĞÜT: 60 ülkede 1300'den fazla mağazayı yönetmesiyle ödüle layık görüldü. Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar'ın elinden ödülünü alan LC Waikiki Mağazacılık GM Berna Akyüz Öğüt,"Ekibimle bu dev organizasyonu yönetiyorum. Çalışanlarımızın %63'ü, yöneticilerimizin %47'si kadın. 50'ye 3 kaldı, onu da başarırız. Uçaktan inip buraya geldim. Tabir yerindeyse insanın sırtının sıvazlanması güzel" dedi.

EZBER BOZAN KADIN ÖDÜLÜ - KOÇ HOLDİNG DİJİTAL DÖNÜŞÜM ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİDERİ HAYRİYE KARADENİZ: Erkek egemen olarak görülen bir alanda önümüzdeki sene 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak dev holdingin tüm dijitalleşmesinin kendisine emanet olmasıyla ödüle layık görüldü. EKONOMİ Gazetesi Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan'dan ödülünü alan Hayriye Karadeniz, "Teknoloji gençlere ve kadınlara çok ciddi fırsat sunuyor. Yeterki gerekli eğitimi sağlayalım" dedi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ - BINANCE TÜRKİYE: Hayata geçirdiği "Teknolojide Kadın Akademisi"yle 5 yılda 5 bin kadına eğitim vermeyi hedefl emesiyle ödüle layık görüldü. Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan (solda) ve Binance Türkiye Büyüme Müdürü Sena Dereli ödülünü EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın elinden aldı. Harika Eldoğan, ödülünü alırken, "Yeni dünyada kadınların da kendilerine daha güçlü yer bulması için elimizi taşın altına koyuyoruz" diye konuştu.

YILIN KADIN GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜ: FINEDINE KURUCU ORTAĞI DUYGU KUTLUOĞLU KILIÇ: Hayata geçirdiği teknolojik girişimi ile ödüle layık görüldü. Kutluoğlu Kılıç QR kodlarla oluşturulan menüleri tasarlıyor. Hem kendisi kazanıyor hem de QR kodlu menülerini oluşturduğu işletmelere fayda sağlıyor. FineDine Kurucu Ortağı Duygu Kutluoğlu Kılıç'ın ödülünü onun yerine Arya Kadın Yatırım Platformu'ndan Melisa Güvenç (sağda), EKONOMİ Gazetesi Reklam Grup Başkanı Dilek Erkol'ün elinden aldı.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ - SOSYALBEN VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ECE ÇİFTÇİ: Çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağlayan bir hareketi başlatarak geleceğin büyüklerine fırsat eşitliği sağlamasıyla ödüle layık görüldü. Ece Çiftçi'nin (sağda) ödülünü, Hafta Genel Yayın Yönetmeni Aslı Barış Ağanoğlu verdi. Çiftçi, "Bu ödül benim için çok özel. Hep birlikte olmak güzel" diye konuştu.

PARAYI YÖNETEN KADIN ÖDÜLÜ - TAV İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CFO'SU BURCU GERİŞ: Sağladığı uluslararası kaynaklarla kurumunu güçlendirmesiyle ödüle layık görüldü. EKONOMİ Gazetesi Muhasebe Grup Başkanı Gülşah Hazıray'ın elinden ödülünü Burcu Geriş adına TAV Havalimanları Vergi Yöneticisi İrem Arslan (sağda) aldı.

KADINLARIN GELECEĞİNİ GÜÇLENDİREN ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ - KASAUM: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ödüle layık görüldü. KASAUM'un ödülünü Prof. Dr. Berna Arda (sağda), KOÇ-KAM Direktörü Prof. Dr. Bertil Emrah Öder'in elinden aldı. Arda, "Bu ödülü 1994'ten bu yana kol kola yürüdüğüm kadın meslektaşlarım adına alıyorum" dedi.

KADINLARIN GELECEĞİNİ GÜÇLENDİREN ÜNİVERSİTE ÖDÜLÜ - ÖZU GENDER OFFICE/ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: Üniversite içinde yürütülen eylem planlarındaki öncü rolü nedeniyle ödül aldı. KOÇ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayişe Karadağ (solda), Özyeğin Üniversitesi/ÖzU Gender Off ice'inin ödülünü takdim etti.