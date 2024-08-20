Un ihracatında yıl sonu için hedef 1,5 milyar dolar!

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'ndan (TUSAF) yapılan yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), hububat alımlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Buğdayda 21 Haziran'da başlayan ithalat yasağının 15 Ekim'e kadar süreceği belirtilen açıklamada, TMO tarafından buğday ithalat yasağının, üreticilerin menfaatini korumaya yönelik bir önlem olduğuna işaret edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tezcan, buğday alım sürecine ve ithalat yasağına yönelik, "İthalat kısıtlamasıyla üreticilerimizin elindeki ürünün daha fazla değerlendirilmesinin de önü açılıyor. Böylece yerli buğdayımızı, yerli sanayimizde işlemiş oluyoruz. TMO, geçtiğimiz yıl 13,5 milyon ton buğday satın almıştı, bu yıl da yoğun şekilde alım yapmayı sürdürüyor. Ayrıca ithalat kısıtlamasıyla birlikte sanayicilerimizin de daha fazla alım gerçekleştireceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün ihracat potansiyeline dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 5 ayında 604 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 6 ayında 1 milyon 800 bin ton ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artış yakaladık. Yıl sonunda 1,5 milyar doların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Haziranda yürürlüğe konulan buğday ithalat yasağı ve 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle geçen yılın aynı ayında 287 bin ton olan ihracatımız ciddi düşüş yaşadı ve 185 bin tona geriledi. Temmuz ayında ülkemizde hasadın tamamlanması ile arz konusunda sanayicilerimizin problem yaşamaması bu rakamı biraz daha yukarı çekebilecektir. 21 Haziran itibarıyla başlayan buğday ithalat kısıtlamasının etkilerini de daha açık şekilde görebileceğiz."