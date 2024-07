Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek ve ekibine önemli uyarı!

Timothy Ash, Türkiye'yi yakından izleyen global stratejistlerden olurken, sosyal medya paylaşımında önemli bir değerlendirme yaptı.

FT'nin "Türkiye, gelişmekte olan piyasa yatırımcıları için geri döndü" başlıklı haberini de paylaşan Ash, paylaşımında şunları yazdı:

"Bir süredir söylediğim bir şey var. Şimşek ve ekibi, yabancı yatırımcıların algıları açısından dönüşüm yarattı. Artık yerel halk için enflasyonu düşürmeleri gerekiyor."

Something I have been saying for a while. Simsek and team have been transformational in terms of foreign investor perceptions. They now need to deliver lower inflation for locals. https://t.co/ajEczWvaEt