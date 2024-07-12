Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek ve ekibine önemli uyarı!

Timothy Ash, Türkiye'yi yakından izleyen global stratejistlerden olurken, sosyal medya paylaşımında önemli bir değerlendirme yaptı.

FT'nin "Türkiye, gelişmekte olan piyasa yatırımcıları için geri döndü" başlıklı haberini de paylaşan Ash, paylaşımında şunları yazdı:

"Bir süredir söylediğim bir şey var. Şimşek ve ekibi, yabancı yatırımcıların algıları açısından dönüşüm yarattı. Artık yerel halk için enflasyonu düşürmeleri gerekiyor."

Something I have been saying for a while. Simsek and team have been transformational in terms of foreign investor perceptions. They now need to deliver lower inflation for locals. https://t.co/ajEczWvaEt — Timothy Ash (@tashecon) July 12, 2024

FT'deki haberde de geniş bir şekilde Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana ekonomisindeki değişimler anlatılırken, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının 1999'a oranla "çok daha az ciddi" olduğu vurgulandı.

Son yıllarda Türkiye'de izlenen düşük faiz poltikasıyla gelişmekte olan ülkeler içinde geriye düştüğü anlatılırken, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında göreve gelen Mehmet Şimşek ve teknokrat ağırlıklı Merkez Bankası ekibinin yatırımcıları yeniden dikkat çektiği de belirtildi.

TL'nin Mart ve Temmuz 2023 arasında yüzde 38 oranında değer kaybetmesine işaret edilirken, yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarının 9 ayda yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye yükseltildiği de belirtildi.

Enflasyonda ve kurda normalleşmenin yabancı yatırımcı girişini teşvik ettiği de yazılanlar arasında yer aldı. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı yatırımcıları Türkiye'nin bir kez daha cazip bir yatırım fırsatı olduğuna ikna etmesinin gerektiği de belirtildi.

AB ile ilişkilerin normalleştirilmesi, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanması ve kurumların güçlendirilmesinin de yabancı yatırımcıları cezbedeceği belirtildi. Ashmore Group tarafından kaleme alınan yazıda finalde ise şu ifade kullanıldı:

"Şimdilik reformların uzun vadeli yapısal büyümeye yol açıp açmayacağını söylemek için henüz çok erken."

Ünlü ekonomist Ash, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Bloomberg röportajına da şu yorumu yaptı:

"TCMB'den net mesaj: Enflasyonla mücadelede ciddiler."