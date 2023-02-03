Üretim ve teknoloji üssü Kocaeli’de dev zirve

7 Şubat 2023 tarihinde Kocaeli’de Wellborn Oteli’nde yapılacak ve Bloomberg HT’nin canlı bağlantılarla ekrana taşıyacağı “Türkiye’nin Katma Değer Merkezi: Kocaeli” başlıklı zirvede, kentin yerel yöneticileri ve sanayicileri buluşacak.

Ekonomi Gazetesi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin ana sponsorluğunu Yıldızlar Yatırım Holding, medya partnerliğini ise Bloomberg HT üstleniyor.

Açılış konuşmalarını Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yapacağı zirveye Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da katılacak, etkinlikte üç önemli panel düzenlenecek.

“Gelişen Sanayi ve Büyüyen İhracat” konulu panelin moderatörlüğünü Açıl Sezen yapacak. Panelde Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Kibar Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kayabaşı, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmacı olarak yer alacak.

Zirvenin ikinci bölümünde ise Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde; İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Seniha Küçükyılmaz ile Ekonomi Gazetesi köşe yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Sürdürülebilir-Akıllı Tarım Uygulamaları” panelinde görüşlerini paylaşacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek son panelin konusu ise “Dönüşen Dünyada Yerel Kalkınma/Yükselen Şehir Ekonomileri” olacak. Zirvede Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlük yapacak. Yerel yönetimlerin artan rolünün tartışılacağı oturumun panelistleri ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Candan Türkkan olacak.

Zirvenin kapanış töreninde ise Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödülleri sahiplerini bulacak.