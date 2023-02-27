Varlık Fonu, Borsa'ya destek verecek

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere TVF, başlangıçta en az 1 milyar doları bir devlet bankası tarafından yönetilen BYF'lere tahsis edecek. Haberde, bu miktarın Ziraat Portföy tarafından yönetilen BYF'lerin kullanılmasının planladığı aktarıldı

Şu an Ziraat Portföy’ün 11 borsa yatırım fonu bulunuyor. Bu fonların 11’i hisse, 2’si altın, 1’i dolar ve 1’i gümüş üzerinde. Fonların ayrıntısı ise şöyle: “Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu, BİST30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, BİST30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, BİST50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, BİST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, BİST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Katılım 30 Endeksi Hisse Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu.”