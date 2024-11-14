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Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu yüzde 139 arttı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı son 1 yılda yüzde 43 artarken, bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar ise yüzde 139 artış arttı.

Haber Merkezi
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Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu yüzde 139 arttı
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Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 1.035 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 856 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 1.396 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Eylül 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 139 artış ile 102 milyar TL oldu.

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