Vergi Uzmanı Ozan Bingöl: Gelir vergisi güncellenmezse milyonlarca çalışan zararda

2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından, vergi ve harçlarda yapılacak artışlar gündemin odağına yerleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kalemlerdeki güncellemelerin doğrudan yeniden değerleme oranına göre değil, enflasyon hedefleriyle uyumlu şekilde daha kontrollü bir artışla uygulanacağını belirtti.

"İlk dilimin gelecek yıl için 521 bin 210 TL olması gerekiyordu"

Konuyla ilgili Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılı gelir vergisi tarifesindeki ilk dilimin 158 bin TL olduğunu hatırlatarak, yeniden değerleme oranı uygulanması halinde bu tutarın 2026 yılı için 190 bin TL’ye çıkacağını söyledi. Ancak Bingöl’e göre, 2000 yılından bu yana yeniden değerleme oranı eksiksiz uygulanmış olsaydı, ilk dilimin gelecek yıl için 521 bin 210 TL olması gerekiyordu.

Bingöl, kayıpların bir nebze telafisi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanarak ilk vergi dilimini en az 285 bin TL’ye yükseltmesi ve diğer dilimlerin de buna göre güncellenmesinin milyonlarca çalışan açısından önemli bir iyileşme sağlayacağını ifade etti.

Asıl çözümün ise çalışanları “tarife dilimi baskısından” kurtaracak kalıcı ve adil bir düzenleme olduğunu vurguladı.

İşçi ve işveren sendikaları vergi diliminde yüksek artış istiyor

İşçi ve işveren sendikaları vergi dilimindeki artışların düşük kalmasının işçilerin eline geçen net ücretleri düşürmesinden yakınıyor. TÜRK – İŞ, HAK İŞ, DİSK ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) her platformda bu konudaki taleplerini dile getiriyor. Üç işçi konfederasyonunun bu yıl yaz ve sonbaharda ayrı ayrı gerçekleştirdiği eylemlerin ortak temalarından birini de vergi diliminin düşüklüğü oluşturmuştu.

2025 yılı gelir vergisi dilimleri

- 158.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,

- 158.000 TL – 330.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,

- 330.000 TL – 1.250.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,

- 1.250.000 TL – 4.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,

- 4.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.