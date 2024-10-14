Vizede somut adım sinyali!

İSTANBUL - EKONOMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ticaret Bakanlığı desteği ile bu yıl 11. kez düzenlediği Türkiye Innovation Week 2024 (Türkiye İnovasyon Haftası) tamamlandı. “Out of the Box: Human, Culture, Model” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi ve üç gün sürdü. Etkinliğin son gününde İnovasyon Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Ödül töreninden önce yapılan açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe gerçekleştirdi.

Geçen yılın İnovasyon Şampiyonu olan 30 firmanın 2023’te toplamda 6,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugüne kadar 124 farklı firmaya ödül verdiklerine dikkat çekerek, gelecek yıl 2 bin 500 başvuruyu geçeceklerine inandığını dile getirdi. Belirlenen hedeflere ulaşmak için pürüzleri tek tek ortadan kaldırdıklarını ifade eden Yılmaz, “İş dünyamızın önündeki yolları olabildiğince açmaya gayret ediyoruz. Türkiye’nin üretimine, istihdamına, refahına, kalkınmasına omuz veren her iş insanımıza, her firmamıza samimiyetle sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

AB’nin iş dünyasına bakış açısının farklılaşması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti: “Özellikle vize konularında diğer birtakım bürokratik süreçlerde iş dünyamıza gösterecekleri kolaylıklar Avrupa’nın da bizim de lehimizedir. İnanıyorum ki, önümüzdeki günlerde vize muafiyeti tartışmaları ve vize kolaylaştırması konularında iş dünyası odaklı olarak bazı somut adımlar atmamız mümkündür. Bu yönde de çalışmaları sürdürüyoruz.” Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise , “Amacımız, ülkemizi hem bölgesel hem de küresel çapta pek çok startupa, unicorna hatta decacorna ev sahipliği yapan, ileri teknolojiler üreten inovatif firmalar açısından bir cazibe merkezi haline dönüştürmektir. Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Yazılım ihracatımız geçen yıl 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, “Hedefimiz 2030 yılına bu topraklardan 100 Turcorn’un çıkması, ülkemizde 100 bin teknoloji girişiminin yeşermesidir. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nı açıkladık. Yerli ve yabancı yatırımcıların programa bugüne kadar gösterdiği teveccüh; yatırımcılar için güvenli bir liman konumundaki ülkemizin önümüzdeki dönemde küresel yüksek teknolojili yatırımların odağı olacağını kanıtlıyor” şeklinde konuştu.

■ Başarılı girişimciler ödüllerini aldı

Türkiye’nin Girişimcileri 2024 Ödülleri’nde TİM-TEB Girişim Evi kategorisinde ‘En Hızlı Büyüyen Girişimci’ ödülünü Shipentegra alırken, ‘En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci’ ödülü ise Toff u’ya verildi. Türkiye Geneli kategorisinde de ‘Hedefim Küresel Başarı’ ödülünü DRN Lojistik, ‘Kadın Teknoloji Girişimcisi’ ödülünü GC Savunma, ‘Çevre ve Sürdürülebilirlik Dostu Girişimci’ ödülünü Tumurly, ‘Genç Girişimci’ ödülünü de Neuraturk aldı.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması’nda Sürdürülebilirlik kategorisinde Retile, Nature’s Renewables, Biotexura, Fondöten İstasyonu ve Ecocrate firmaları ödül alırken, Yapay Zeka kategorisinde ise, Sağlıklı Tarlam, Hemix, Eff iorbit, Lintech ve Havade ödüle layık görüldü.

■ “Yenilikten, denemekten korkmayacağız”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Küresel İnovasyon Ligi’nde son 12 yılda 74’üncülükten 37’nci sıraya çıkmayı başardık. Bu yıl İnovaTİM İnovasyon Yarışması’na Türkiye genelinde 69 farklı üniversiteden 2 bin 334 öğrenci başvuru gerçekleştirdi. 443 takım yarıştı. Türkiye’nin Girişimcileri Yarışması’na 30 farklı ilden 163 adet başvuru gerçekleşti. 18 teknoloji tabanlı girişim, fi nale kalmaya hak kazandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, ‘daima ileriyi’ hedefleyeceğiz. Yenilikten, denemekten, yanılmaktan korkmayacağız” açıklamasını yaptı.