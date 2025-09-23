  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yabancı yatırımcı Türkiye’ye mesafeli
Takip Et

Yabancı yatırımcı Türkiye’ye mesafeli

Brezilya, Meksika ve Güney Afrika yoğun sermaye girişi yaşarken, Türkiye bu fırsatı değerlendiremedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yabancı yatırımcı Türkiye’ye mesafeli
Takip Et

Gelişmekte olan piyasalara sermaye akışı hızlanırken, Türkiye siyasi riskler nedeniyle yabancı yatırımcıların radarında geriye düştü. Yabancıların tahvil portföyü 1.5 yılda 11 milyar dolar erime gösterdi.

Türkiye siyasi belirsizlikten olumsuz etkilendi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi, yatırımcıları yeniden yüksek getiri vadeden gelişmekte olan piyasa tahvillerine yöneltti. Bloomberg’in gelişmekte olan ülke (EM) tahvillerini izleyen endeksine göre, (EM) tahvilleri bu yıl dolar bazında ortalama yüzde 15 getiri sağladı. Bu performans, en azından 2017’den bu yana görülen en iyi yıllık kazanç olarak kayıtlara geçti. Türkiye ile aynı ligde yer alan Brezilya, Meksika, Kolombiya, Macaristan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkeler tahvil rallisinden güçlü şekilde yararlanırken, Türkiye siyasi belirsizlikler nedeniyle geride kaldı.

Nefes'ten İlkay Akkaya'nın haberine göre, Türkiye’de ise tablo farklı. Küresel iştahın artmasına rağmen yabancı yatırımcılar, siyasi belirsizlikler ve iç dinamiklerin piyasa üzerindeki baskısı nedeniyle Türk tahvillerinde temkinli davranıyor. Son haftalarda yabancıların devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) dalgalı bir tablo sergilediği, kimi haftalarda giriş olsa da kalıcı bir yön değişimi yaratacak güçlü akımların henüz görülmediği dikkat çekiyor. Hatta yıllık bazda kayıplar dikkat çekiyor.

Pay senedi portföyünde yabancıların payı yüzde 36.99’a geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; pay senedi portföyünün 27.2 trilyon TL’ye ulaştığı piyasada, yerli yatırımcıların payı yüzde 63.01’e yükselirken, yabancıların payı yüzde 36.99’a geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Menkul Kıymet İstatistiklerine göre de 2024 yılının mayıs ayında 42 milyar dolarla yabancıların elinde tutuğu tahviller iç siyasetteki risklerle geri çekilmeye başladı. Para piyasaları için kırılma noktası olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart haftasında 28.7 milyar olan yabancı yatırımcıların tahvil portföyü bu tarihten itibaren durağan döneme girdi. Yabancı yatırımcılar bu tarihten itibaren Türk piyasalarında izlemede kaldılar. Bu yılın Temmuz ayı itibarıyla tekrar alım tarafında dönmeye başlasa da seyir zayıf kaldı. 12 Eylül itibarıyla 30.96 milyar dolara indi. Bu rakam 1.5 yıl önceki seviye dikkate alındığında yabancıların tahvil portföyü 11 milyar dolar azalmış görünüyor.

ABD'de beklenen faiz indirimlerinin Türk bankalarına etkisi

HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan, ABD’de beklenen faiz indirimlerinin, fonlama açısından Türk bankaları için olumlu bir gelişme olarak öne çıktığını belirterek, “Bu durum, uluslararası yatırımcılar için fırsat maliyetinin düşmesi yoluyla bankaların değerlemelerine de olumlu yansıyacaktır” dedi.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın mesajlarına kilitlendiKüresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın mesajlarına kilitlendiEkonomi
BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim markete hangi ürünler geliyor?BİM market 26 Eylül 2025 Cuma indirim kataloğu! Cuma günü Bim markete hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor?BİM 23 Eylül Salı indirim kataloğu yayımlandı! Bim markete bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

 

 

Ekonomi
KİT ödenek tavanları belirlendi! En yüksek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildi
KİT ödenek tavanları belirlendi! En yüksek 332,6 milyar lirayla TPAO'ya verildi
Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında tazminat ödemeleri 6 ayda 100 milyar lirayı geçti
Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında tazminat ödemeleri 100 milyar lirayı geçti
Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Adidas hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
Devlet Memurları Konfederasyonu’ndan banka maaş promosyon ihaleleri ile ilgili Rekabet Kurulu’na başvuru
Banka maaş promosyon ihaleleri ile ilgili Rekabet Kurulu’na başvuru
OECD, Türkiye'nin bu yılki enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
OECD, Türkiye'nin bu yılki enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti
TMSF el koymuştu: 690 mağazası bulunan tekstil devi rekor bedelle satılıyor
TMSF el koymuştu: Tekstil devi rekor bedelle satılıyor