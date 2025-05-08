Yabancının tahvilden çıkışı yüzde 50'ye dayandı

ŞEBNEM TURHAN

Yabancı yatırımcı 19 Mart sonrasında TL varlıklardaki çıkışını sürdürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri de yabancı yatırımcıların hisse, devlet ve özel sektör tahvillerinde nisan ayında satıcı olduğunu ortaya koydu. Verilere göre 1 ayda yabancı hisse, devlet ve özel sektör tahvilinde 725 milyar liraya yakın satış yaparken devlet tahvilinde varlığının ise yarısını alıp çıktı.

Verilere göre bu çıkışın 235.5 milyar lirası hisseden, 477.2 milyar lirası devlet tahvilinden, 12 milyar lirası özel sektör tahvilinden kaynaklandı.

Hissede 10 milyon üstü portföy yüzde 12,5 geriledi

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre fonlar dışında TL yatırımlarını yabancı hızla azaltıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’taki operasyonla başlayan finansal sarsıntıdan en olumsuz etkilenen TL varlıklar oldu. Yabancı yatırımcı 19 Mart’ı takip eden günlerde başladıkları çıkışı nisan ayında da devam ettirdi. MKK verilerine göre martta yabancı yatırımcının hisse senedi portföyü 2.17 trilyon lira iken nisan sonunda yüzde 10,86 gerileyerek 1.93 trilyon liraya geriledi. Hisse senedinde yabancı yatırımcı sayısı da 29 bin 230’dan 29 bin 199’a indi. Yabancı yatırımcılar arasında en büyük düşüş de 10 milyon lira ve üzeri portföyü olanlarda yaşandı. Martta yabancılardan 10 milyon lira ve üzeri portföy 2.16 trilyon liradan 1.92 trilyon liraya indi, yüzde 12,5'lik düşüş gerçekleşti.

Yabancının tahvildeki payı yüzde 5,47’ye indi

Devlet tahvillerinde durum daha vahim. MKK verilerine göre yabancı yatırımcının mart sonunda 1 trilyon 4,6 milyar lira olan portföyü nisan sonunda yüzde 47,5 gerileyerek 527 milyar 401 milyon liraya geriledi. Devlet tahvilinde de yabancı yatırımcı sayısı bin 140’tan bin 107’ye indi. MKK verileri devlet tahvillerinde yabancı portföyündeki azalmanın neredeyse tamamının 10 milyon lira üzeri portföye sahip yabancıdan kaynaklandığını gösterdi.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistikleri de yabancı yatırımcının tahvildeki çıkışını ortaya koyuyor. Nisan ayının dört haftasında yabancı yatırımcının devlet tahvillerinden net çıkışı 5 milyar 317,25 milyon dolar olarak hesaplandı. Yabancının 19 Mart'tan bu yana tahvilden net çıkış ise 8.14 milyar dolara ulaşmış durumda. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcının devlet tahvilleri stoku içindeki payı da 14 Mart'ta yüzde 10,79 iken 25 Nisan ile biten hafta itibariyle yüzde 5,47'ye kadar geriledi ve yarısına indi.

Özel sektör tahvillerinde de yabancı yatırımcının portföyünde yüzde 47,86 kayıp yaşandı. MKK verilerine göre mart sonunda 25.26 milyar lira olan yabancının nisan sonunda portföyü 13.17 milyar liraya indi. Yabancının özel sektör tahvillerinde portföyü çok olmasa da kayıp oranı dikkat çekti.

Yatırım fonlarında yüzde 3,74 portföy büyüdü

Yabancının tek portföyünü arttırdığı TL varlık yatırım fonlarında oldu. MKK verilerine göre mart sonunda 115.7 milyar lira olan yabancının yatırım fonu portföyü yüzde 3,74 büyüyerek nisan sonunda 120 milyar liraya çıktı. Yatırım fonunda yabancı sayısı da marttaki 42 bin 756’dan nisan sonunda 43 bin 115’e yükseldi.

Hisse senedi, devlet ve özel sektör tahvili ile yatırım fonlarında yabancının toplam portföy büyüklüğü de mart sonundaki 3 trilyon 314,8 milyar liradan nisan sonunda yüzde 21,74 düşüşle 2 trilyon 594,3 milyar liraya geriledi. Toplam yatırımcı sayısı ise 73 bin 439’dan 73 bin 700’e çıktı.

■ Yerli hisseden çıktı fon ve tahvile girdi

MKK verilerine göre yerli yatırımcıların da nisan ayında hisse senedi portföy değerinde yüzde 2,9 gerileme yaşandı. Martta yerlinin hisse portföyü 3.68 trilyon lira iken nisan sonunda 3.57 trilyon liraya indi. Hissede yerli yatırımcı sayısı ise bir ayda 44 bir 252 azalarak marttaki 6 milyon 618 bin 911'den nisan sonunda 6 milyon 574 bin 659'a indi. Yerlinin devlet tahvillerindeki portföy değeri ise nisanda marta göre yüzde 18,6 arttı ve 557 milyar liradan 660.5 milyar liraya yükseldi. Yatırım fonlarında da yerlinin portföy değeri yüzde 7,4 büyüyerek marttaki 4.87 trilyon liradan 5.23 trilyon liraya yükseldi, yatırımcı sayısı da 4 bin 803 kişi artarak 5 milyon 466 bin 690'a çıktı. Özel sektör tahvillerinde de yerlinin portföy değeri yüzde 1,8 artarak 359.35 milyar liradan 365.93 milyar liraya yükseldi.