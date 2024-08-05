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Yalova'da jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

Yalova'da jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha için ihale yapılacak.

Haber Merkezi
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Yalova'da jeotermal kaynak arama sahası ihalesi
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Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yalova'nın Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde muhammen bedelleri 808 bin lira ile 1 milyon 425 bin lira ve alanları 300 hektar ile 2646 hektar arasında değişen 3 sahanın ihalesi yapılacak.

İhaleler, 15 Ağustos Perşembe günü Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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