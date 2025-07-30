Yapay zeka yatırımcıdan daha cesur!

EVRİM KÜÇÜK

Bu yılın ilk yarısında altın, gümüş ve platin piyasalarında yaşanan hızlı yükselişin ardından yatırımcılar, yılın geri kalanı için yön arayışında. Hem geleneksel analizler hem de yapay zekâ temelli tahmin sistemleri, değerli metallerin yıl sonunda daha yüksek seviyelere ulaşabileceği görüşünde birleşiyor. Fed’in faiz indirimlerine yaklaşılması, gelişen ülkelerde fiziki talebin sürmesi ve jeopolitik risklerin artışı; yılın ikinci yarısında değerli metaller için destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Altında tahminler yukarı yönlü

Bullionvault tarafından yapılan analize göre yapay zeka bu yılın ilk yarasında altın için profesyonellere göre daha isabetli fiyat tahminlerinde bulundu.

2025’in ikinci çeyreğinde altın fiyatını en isabetli tahmin eden kaynaklar arasında yapay zekâ sistemleri dikkat çekti. ChatGPT-4 Turbo, 3.084– 3.315 dolar bandında yaptığı tahminle, 30 Haziran kapanışı olan 3.279 doları büyük oranda tutturdu. Aynı dönemde Gemini ise daha geniş bir aralık vererek 3.095–3.340 dolar bandı öngördü.

Bu modellerin yılsonu beklentileri de yukarı yönlü. Chat- GPT, ortalama altın fiyatının son çeyrekte 3.673--3.947 dolar bandına yükselebileceğini öngörüyor. Google Gemini ise daha temkinli bir tahminle son çeyrekte 3100 dolara işaret ediyor.

Yatırımcıların öngörüsü de ChatCPT ile örtüşüyor. BullionVault üzerinden ankete katılan yatırımcıların ortalama yılsonu beklentisi 3.679 dolar seviyesinde. LBMA analistlerinin 2025 için verdiği yılsonu altın beklentisi ise 3.159 dolar düzeyinde kalıyor.

Gümüşte tüm zamanların rekoru senaryosu

Gümüş piyasasında da güçlü beklentiler dikkat çekiyor. BullionVault verilerine göre yatırımcıların 2025 yılsonu için ortalama beklentisi 36,80 dolar seviyesinden, temmuz güncellemesiyle birlikte 41,18 dolara yükselmiş durumda. Bu seviye, son yılların en iyimser yatırımcı tahminlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yapay zekâ modelleri arasında özellikle ChatGPT-4 Turbo’nun tahmini, yatırımcı beklentilerinin de üzerine çıkıyor. Bu modele göre gümüş fiyatı 2025’in üçüncü çeyreğinde 40–50 dolar bandına yükselecek; yılın son çeyreğinde ise 46–56 dolar aralığına ulaşması mümkün. Bu, 2011’deki rekor olan 49 dolara yaklaşan bir senaryo anlamına geliyor.

Diğer yapay zekâ modelleri ise daha temkinli. Claude AI yılın son çeyreği için 33-37 bandına, Perplexity 32-34 bandına işaret ediyor. Google Gemini ise daha düşük bir tahminle yılsonunda 15–25 dolar aralığı tahmin ediyor. Tüm bu tahminlerin ortalamasına bakıldığında, yapay zekâların gümüş için yıl sonu ortak öngörüsü 30–36 dolar bandında toplanıyor.

YP, paladyumda çıtayı 2000 doların üzerine koydu

Yapay zeka uygulaması tahminlerine bakıldığında, "Gemini, diğer yapay zeka motorlarının ve BullionVault kullanıcıların paladyum hakkında bilmediği bir şey mi biliyor?" yorumunu yapılıyor. Zira, Gemini şu sıralar ons başına 1250 dolardan işlem gören gri metalin, yılın son çeyreğinde 2100 dolara kadar yükselme potansiyeli olduğu tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte Meta AI, paladyum fiyatının potansiyel olarak 1. 900 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu seviye, Claude AI'nın yıl sonunda 900 dolardan, yani mevcut 1. çeyrek fiyatından daha düşük bir seviyede kapanış yapacağı yönündeki inanılmaz düşük tahmininin iki katından fazla. Chatgpt-4 Turbo, fiyatın 1.117-1.248 dolar gibi geniş bir bantta hareket edeceğini düşünüyor. 1.144 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Platin yapay zeka ile yatırımcı farkı açılıyor

Platin için 2025 sonu fiyat beklentileri de giderek yukarı revize ediliyor. BullionVault kullanıcılarının yılbaşındaki 1.037 dolarlık ortalama tahmini, temmuz itibarıyla 1.432 dolara kadar yükseldi. Bu, yatırımcı cephesinde platin için ciddi bir değerlenme beklentisine işaret ediyor. Yapay zekâ modelleri ise bu iyimserliğe temkinli yaklaşıyor. ChatGPT-4 Turbo, 2025’in son çeyreğinde platin fiyatının 1.067–1.175 dolar aralığında seyretmesini öngörüyor. Meta AI ve Gemini gibi diğer modeller, yukarı yönlü daha geniş bantlar sunsa da, bu seviyeler yatırımcı beklentisinin halen gerisinde kalıyor. Meta AI, platinin yılsonunda 1.050–1.200 dolar bandında olacağını tahmin ediyor. Yapay zeka tahminleri hem BullionVault kullanıcılarının beklentisinden hem de LBMA analistlerinden daha düşük bir iyimserliği yansıtıyor. Bu tablo, yatırımcıların özellikle arz daralması ve alternatif enerji teknolojilerine yönelik talep artışını fiyatlara daha hızlı yansıttığını gösteriyor.