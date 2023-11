Yapay zekanın televizyon üzerinde önemli etkisi yok

Takip Et

Dilay HATİP

İş ve markalar dünyasını geçtiğimiz hafta bir araya getiren Brand Week İstanbul ilk gününde, aylık 131 milyon izleyiciye sahip yaklaşık 30 ABD yayıncılık ağını yöneten Warner Bros Discovery (WBD) CEO ve CCO’su Kathleen Finch’i ağırladı. Televizyon dünyasındaki 25 yıllık deneyimlerini Ekonomi Gazetesi ile paylaşan Finch, algoritmaları sıkı bir şekilde takip ettiklerini belirterek sadece tek bir platforma bağlı kalmadan birçok kanaldan izleyicilere istedikleri şeyleri verme konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi. İzleyicilere çoğunlukta senaryosuz olarak sundukları programlardaki samimi ve kaliteli hikâyelere sahip içerikler ile küresel anlamda çok büyük kitlelere ulaştıklarını ifade eden Finch yapay zekâ teknolojilerinden çok fazla etkilenmediklerini vurguladı. Nisan 2022'de WarnerMedia ve Discovery'nin birleşmesiyle WBD şirketinde CEO ve CCO pozisyonuna gelen Finch, gençlere vereceği en büyük tavsiyenin sabır ve tutkuyla yapmayı istedikleri işten vazgeçmeden sonuna kadar gitmek olduğunu söyledi.

Sinema sektörü yapay zeka ve hologram teknolojileri gibi yeniliklerle büyük bir dönüşüm geçirirken, sizce bu durum televizyona da yansıyor mu?

İçeriğimizi oluşturmak için her zaman yenilikçi yollar arıyoruz ve bunları nasıl topladığımız önemli. Videoları çekmek için cep telefonu kullanmak veya kişilerin kendilerini kaydetmelerini istemek gibi daha samimi yollarla hikâye anlatımı yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden diğer yapay zekâ teknolojilerinin televizyonu etkilediğini söylemek benim için zor. Yine de teknoloji mevcut olduğunda fırsatları değerlendirmek her zaman ilgimizi çekiyor. Anlattığımız hikâyeler gerçek hayatı yansıtıyor ve biliyorsunuz ki bütçeler genellikle çok küçük oluyor. Her şeyin çok gerçek olmasını istiyoruz, bu yüzden bu tarz teknolojilerin kullanımı yaptığımız şeye aykırı olur.

Sizce televizyondaki trendler dünyanın her yerinde aynı mı? İzleyici profilleri her ülkede benzerlik gösteriyor mu?

İzleyici eğilimlerini etkileyen kültürel farklılıklar elbette var ama bence dünyadaki insanların hepsinin istediği ortak şey kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak iyi hikâyeler görmek. İnternet yayıncılığının sağladığı en büyük faydalardan biri de insanların artık her zamankinden çok daha fazla uluslararası içerik izliyor olması. Dr. Now’ın Türkiye’de bu kadar popüler olacağını söyleseler buna inanmazdım. Bu kadar büyük kitlelere ulaşmasının sebebi iyi bir hikâyeye sahip olması, çünkü insanların gözünde o, kişilerin sorunlarını, dertlerini, aile ilişkilerini çözen bir kahraman ve böyle insanlar dünyanın her köşesinde sevilir.

Tüm dünyada yayın platformlarına olan talep ve ilgi son derece artmışken televizyon için hiç belirsizlik hissettiniz mi? TV'yi hala popüler tutmak için ne yapıyorsunuz?

Sektör ve izleyicilerin içeriği tüketme biçimleri kesinlikle değişiyor ancak sevilen markalarımızın gücü, hayranların her gece ağlarımıza gelmesini sağlıyor. Çok spesifik türlerde özel senaryosuz içerikler üretiyoruz, dolayısıyla izleyiciler bize arzularını tatmin edeceğimizi bilerek geliyorlar. İzleyicilerimize her gün TV’ye gelme alışkanlığı kazandırmak için yaptığımız şey onlara istedikleri şeyleri verdiğimize emin olmak. İzleyicilerin nabzını tutma konusunda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Algoritmalara bakılıyor, izleyicilerin sevdiği bir programlar tespit edildiğinde onları canlı tutmak için çok hızlı bir şekilde programın çok daha fazla bölümü hazırlanıyor. Fanlarımız sevip takip ettiği sürece programlarımızın hangi platformda yayınlandığı çok önemli olmuyor.

Son Barbie filmi tüm dünyada önemli bir gişe rakamına ulaştı. "Barbie'nin Rüya Evi" adlı programla bu işi TV tarafında da desteklediniz. Benzer projeler yapmayı planlıyor musunuz?

WBD Films'deki meslektaşlarımızdan gelen müthiş filmleri desteklemek için TV içeriği oluşturmanın zorluğunu seviyoruz! Barbie Dream House Challenge TV'de büyük bir hit oldu ve TV izleyicilerimizi film hakkında heyecanlandırmanın harika bir yoluydu. Tanıtmak için heyecan duyduğumuz bir sonraki filmler Wonka ve Aquaman ve her iki filmi de desteklemek için ağlarımızda yayınlanavcak bir dizi yaratıcı etkinliğimiz var. Buna ek olarak, Harry Potter şimdiye kadar yaratılmış en muhteşem serilerden biri ve WBD ailemizde yer aldığı için çok gururluyuz. Hayranlarımıza sevdikleri şeylerden nasıl daha fazlasını sunabileceğimiz konusunda her zaman konuşmalar yapıyoruz ve herkes yeni seri için çok heyecanlı. Ancak kesin planlar konusunda emin değilim.

Liderlik ekibimin büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor

Bir kadın olarak yöneticiliğe giden yolda hiç zorluk yaşadınız mı? Genç iş kadınlarına herhangi bir tavsiyeniz var mı?

Başlangıçta bazı zorluklarla karşılaştım ve genellikle bir toplantıdaki veya büyük bir görevdeki tek kadındım. Bu nedenle kariyerim boyunca kadınlara mentorluk yapmayı ve onları teşvik etmeyi kendime görev edindim. Ve gururla söylüyorum ki liderlik ekibimin büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor ve hepsi de müthiş liderler! Bu şirkette 25 yıldır çalıştığımı söyleyecek kadar şanslıyım. Kariyerin ilk yılları en zor dönemlerdir, en azından benim için öyleydi. Aksiliklerle karşılaştım ve ilerlemeye çalışmak için inanılmaz uzun saatler çalıştım ve birçok kez işi bırakmayı düşündüm. Ama iyi ki devam etmişim ve kariyerimi inşa etmek için mükemmel şirketi bulacak kadar şanslıymışım. Gençlere tavsiyem, tutkulu olduğunuz bir kariyer bulmanız ve sonra da hayallerinizden vazgeçmemenizdir. Emeklerinizi boşa atmayın çünkü o zaman pes etmiş olursunuz. Sabır, değeri bilinmemiş bir beceridir.