Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan: Tüzel müşteriler de dijitalleşti

HANDAN SEMA CEYLAN

Bireyselde hızla dijitalleşen bankacılık hizmetlerinde, şimdi de dönüşüm tüzel müşterilerde. Yapı Kredi Ticari ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, “Regülasyon ve ıslak imza zorunluluğu nedeniyle bireysel müşterilere göre bir adım geriden gelen tüzel müşterilerimizin dijitalleşme süreci hızlandı” dedi.

Geçtiğimiz yıl tüzel tarafta dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attıklarını, 2024’ün tüzelde dijitalleşme yılı olacağını kaydeden Cahit Erdoğan, “2023 yılının Ağustos ayında hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan yeniliğimiz sayesinde artık tüzel firmalar, şubeyi ziyaret etmeden görüntülü görüşme gerçekleştirerek Yapı Kredi Mobil üzerinden kolayca müşterimiz olabiliyor” dedi. Erdoğan, şunları söyledi: “Ticari hesap açılışından başlayarak uçtan uca dijitalden hizmet sunduğumuz firmalar, nakit akış yönetimi, çek ve senet işlemleri ve maaş ödeme gibi 800’ün üzerinde işlemi Bankamızın kurumsal dijital kanallarından dilediği anda, dilediği yerde gerçekleştirebiliyor. Geniş işlem setine sahip dijital bankacılık kanallarımız sayesinde müşterilerimiz, diledikleri yerden 7/24 bankacılık hizmetlerimize erişebiliyor. Finansman ihtiyaçları için Yapı Kredi Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi aracılığıyla kredi kullanabiliyor, esnek ticari hesap işlemlerini yapabiliyorlar. Ayrıca World Business kart başvurularını ve fatura ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. Elektronik ve fiziki teminat mektubunu ıslak imzalı talimat gereksinimi olmaksızın, Kurumsal İnternet Şubesi’nden düzenleyebiliyor, talep ettikleri mektubun metnini kurumsal internet şubesinden görüntüleyebiliyor ve mektupları fiziki olarak şubelerinden teslim alabiliyorlar.”

İhracat bedeli kabul belgesi internetten düzenlenebiliyor

Bir ticari işletmenin en hayati işlerinden birinin nakit akışını yönetmek olduğunun altını çizen Erdoğan, “Dijital kanallarımız üzerinden hizmete sunduğumuz Nakit Akışım modülü sayesinde müşterilerimizin nakit akışlarını rahatça takip edebiliyorlar. Müşterilerimiz, bu modül üzerinden banka sisteminde var olan nakit giriş/çıkış bilgilerini takip edebiliyor ve kendileri de tahsilat ve ödemeleri ile ilgili bilgi girişi yapabiliyor. Bu sayede firmalarının nakit akışında tam hâkimiyet sağlayabiliyor ve firmalarının nakit pozisyonuyla ilgili ileriye yönelik tahminleme alabiliyorlar. Ayrıca nakit akışlarını farklı para birimleri ile takip etmek isteyen müşterilerimiz, bunu dolar ya da Euro cinsinden görüntüleyebiliyor, düzenli yaptıkları ödemelerden hareketle akıllı tavsiyeler alabiliyor ve nakit pozisyonlarına uygun ürün önerilerinden faydalanabiliyor” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Erdoğan ihracata yönelik de kolaylıklar sağladıklarını belirterek, “İhracat bedeli kabul belgesi (İBKB) düzenleme; ihracat gümrük beyannamesi taahhüt listeleme, ihracat tahsil vesaik gönderisi oluşturma, ithalat ödemesi ve Swift Go ile ödeme gibi pek çok işlemi Kurumsal İnternet Şubemizden gerçekleştirebiliyor” dedi.

EBRD ile kadın girişimcilere e-ihracat eğitimi

e-ticaret’in baş döndürücü gelişimini yakinen gözlemleyebildiklerini de anlatan Erdoğan, “Özellikle KOBİ’lerimiz için bu faz değiştirici bir alan. Bu kapsamda e-ihracatı ülke ekonomisine olan desteği açısından çok önemsiyoruz. e-ihracat ile firmalar, yeni pazarlara daha hızlı giriş yapma imkânı buluyorlar. Tüzel müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sahibi olmaları; doğru müşteri ve tedarikçilere ulaşmaları, global pazar yerlerine entegre olmaları ve de yurt dışı şirket kurulumlarında danışmanlık almalarını sağlayan iş birliklerimiz mevcut. Bu iş birliklerimiz kapsamında müşterilerimiz, ihtiyaçlarına yönelik üyelik paketlerine avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor ve işlerini sınırların ötesine taşıyorlar” şeklinde konuştu. Erdoğan, “Ayrıca, Sınırları Kaldıran Kadınlar projemiz kapsamında, kadın girişimcilere destek olmak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadın girişimcilere e-ihracat eğitimleri verdik” dedi.

“Artan maliyet nedeniyle yavaşlama oldu”

Ticari kredilerdeki büyümeyi değerlendiren Cahit Erdoğan, şunları söyledi: “Uygulanan makroekonomik politikalar, piyasadaki beklentileri olumlu yönde etkiledi ve öngörülebilirliği artırdı. Normalleşme adımlarıyla birlikte ticari kredilerde bir miktar genişleme yaşadık. Artan maliyetler nedeniyle hemen hemen tüm sektörlerde yavaşlama oldu. Bu durum sene ortasına kadar kademeli olarak azalarak devam edebilir. Önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmeler, global trendler ve yurt içi ekonomik konjonktürün kredi büyümesinde etkili olacağını söyleyebiliriz. İhracat, turizm ve yatırım amaçlı, katma değer yaratacak ticari kredilerde büyüme olabilir. Biz de hem kendi kaynaklarımız hem de KGF, İGE ve diğer yurt içi ve yurt dışı finansal kuruluşlarla yürüttüğümüz kredi programlarıyla firmalara finansman ihtiyaçlarında desteğimizi sürdüreceğiz.”