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Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladı

Yapı Kredi, sürdürülebilirlik odaklı projeleri desteklemek amacıyla çift dilimli toplam 1,05 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Haber Merkezi
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Yapı Kredi sendikasyon kredisi sağladı
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Yapı Kredi sendikasyon kredisi temin etti.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka 367 gün vadeli 605,4 milyon dolar ve 410,1 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 1,05 milyar dolarlık sürdürülebilir temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Açıklamaya göre 24 ülkeden 45 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti dolar ve euro için sırasıyla SOFR + yüzde 1,75 ve Euribor + yüzde 1,50 olarak gerçekleşti.

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