Yaşlılık aylığı nedir? 2024 yılında yaşlılık aylığı ne kadar oldu?

2024 yılında asgari ücretin yükselmesi ile gözler yaşlılık aylığına çevrildi. Bu artış ile zam yapılıp yapılmayacağı merak edilen yaşlılık aylığı, 2023 Temmuz ayında 2 bin 348 TL iken, 2024 Ocak ayında 3.504,84 TL oldu. Peki, yaşlılık aylığı nedir? Yaşlılık aylığının verilmesi için gereken koşullar nelerdir? İşte detaylar…

Yaşlı aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili başvurabilir. 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabilmektedir. Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yaşlılık aylığının verilmesi için gereken koşullar nelerdir?

-65 yaşını doldurmuş olmak,

-Kendisine bakmakla mükellef kimsesi bulunmaması,

-Sosyal Sigortalar Kurumundan hiçbir şekilde ve isimle aylığının ve gelirinin bulunmaması,

-Nafaka bağlanmamış olması,

-TC vatandaşı olmak,

-Muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mütevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlamış olması gerekir.

2024 yaşlılık aylığı ne kadar oldu?

2024 yılında yaşlılık aylığı, asgari ücrete yapılan zam ve enflasyon oranlarına göre yeniden ele alındı. Ocak ayında yapılan zamlar sonrasında, yaşlılık aylığı 2023 Temmuz ayında 2 bin 348 TL iken, 2024 Ocak ayında 3.504,84 TL’ye çıkarıldı. Açıklamada, zamlı maaş ödemelerinin hak sahiplerine Şubat 2024’ten itibaren yapılacağı vurgulanmıştır.