Hizmet haricinde 2024 İlk 1000 İhracatçı analizi

Bu hafta sohbetimizde ilginç bir ayrıntıya değineceğim.

Genel olarak, yıllardır ihracat istatistiklerinde mal ihracatı detayları verilirdi.

Bizler de ihracat denilince Türkiye dışına gönderilen ürünleri anlardık.

Öncelikle vurgulamak istediğim bir konu var.

Yurda döviz kazandıracak işler yapan herkese sonsuz saygım ve başım üstünde yerleri var.

İhracat sözcüğünün TDK sözlüğündeki karşılığına ve kökenine bakalım.

İhracat / Arapça

Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması; dış satım:

İhraç / Arapça

isim Çıkarma, dışarıya atma. isim İlişkisini kesme. isim, ticaret Yurt dışına mal satma.

İhraç etmek

Yurt dışına mal veya hizmet satmak.

Kelime kökeni

Arapça hrc kökünden gelen ihraç "dışarı çıkarma" sözcüğünden alınmıştır.

Tanım böyle ve KDV kanununda, yabancılara bile olsa yurt içinde verilen hizmetler KDV’ye tabi olunca, konunun üzerine biraz daha detaylı eğileyim dedim.

Bu tanıma uymayan işlemlerin de ihracatımız içerisinde değerlendirildiğini gördüğümde merakım uyandı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından yayınlanan istatistikler üzerinde çalışmaya başladım. HİB, yıllara göre hizmet ihracatı rakamlarını şöyle belirtmiş; 2022 / 93.250 USD - 2023 / 106.580 USD - 2024 / 115.240 USD

Hesaplarım sonucunda ortaya çıkan ve beni şaşırtan rakamları da bir tabloda topladım.

Burada belirtilen yıllık ihracat rakamları, her yıl açıklanan toplam ihracat rakamlarından HİB sitesinde, ilgili yıl için açıklanan hizmet ihracatı düşüldükten sonra kalanlardır.

Başka bir deyişle sadece mal ihracatı rakamlarını ifade etmektedir.

HİZMET HARİÇ İlk 1.000 İHRACATÇI DEĞERLENDİRMESİ

İhracatçı Sayısı 2022 Yılı İhracatı 2022 İhracatına Yüzdesi 2023 Yılı İhracatı 2023 İhracatına Yüzdesi 2024 Yılı İhracatı 2024 İhracatına Yüzdesi Milyar ABD $ Milyar ABD $ Milyar ABD $ İlk 10 firma 26.450 16,44% 7.905 5,20% 29.180 19,89% İlk 50 firma 53.241 33,08% 25.044 16,78% 58.914 40,16% İlk 100 firma 67.794 42,13% 36.970 24,78% 73.527 50,13% İlk 500 firma 110.335 68,56% 85.937 57,60% 115.707 78,88% İlk 1000 firma 131.349 81,62% 90.061 60,36% 132.093 90,05% Hizmet Hariç Toplam Türkiye İhracatı 160.922 149.197 146.685

Bu tablodan hareketle söylenebilecek en önemli şey, üreten ve satan Türkiye yolunda atmamız gereken epey adım olduğudur.

Cari açığımızın bütçelerimizi epeyce rahatsız eden büyüklüklere erişmesindeki nedenlerden önemli birisi de mal ihracatımızın gerektiği yerlere erişememesi dersek hiç de abartmış olmayız.

Üretimimiz ne kadar düşük, çeşitleri ne kadar az olursa, yurtdışından alımlarımızın da o kadar fazla olacağı kuşkusuzdur.

Sanırım yıllar önce rahmetli Sakıp Sabancı söylemişti: Üretim, üretim, üretim.

Burada yaptığım veri analizi ile hiçbir kesimin faaliyetine karşı çıkmıyorum.

Tam tersine, bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunan herkesin çabasını kutsal görüyorum.

Duruma bir de bu pencereden bakıp, değerlendirmelerimizi ve planlamalarımızı yaparken, çarpıcı olduğunu düşündüğüm bu gerçeği aklımızda tutalım diye düşünüyorum.