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Yatırım şirketlerinin model portföylerinde en çok yer alan hisseler

Yatırım şirketleri müşterilerine tavsiye olarak model portföyler hazırlıyorlar. Bazı yatırım şirketleri bu portföyleri müşterilerine özel tutarken bazı şirketler ise portföylerini açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyorlar. Peki, yatırım şirketlerinin model portföylerinde en çok yer alan hisseler neler? İşte detaylar...

Haber Merkezi
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Yatırım şirketlerinin model portföylerinde en çok yer alan hisseler
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Halka açık bir şekilde 13 şirketin model portföylerinde toplamda 127 öneri yapıldı. Listelerde ise toplamda 53 farklı şirket yer aldı. Bazı şirketlerin sıklıkla portföylerde yer aldığı görüldü.

CNBC-e’den Ahmet Bal'ın haberine göre, Turkcell 9 farklı şirketin portföyünde yer aldı ve en çok önerilen hisseler sıralamasında ilk sırayı doldurdu.

Portföylerde en çok yer alan 15 şirket şunlar oldu:

Not: Sıralama hisse senetlerinin portföylerde yer alma sıklığına göre yapılmıştır.

İncelenen yatırım şirketleri arasında AK Yatırım, Gedik Yatırım, İş Yatırım, Ata Yatırım, Ziraat Yatırım, Alnus Yatırım, Oyak Yatırım, İntegral Yatırım, ICBC Yatırım, Ahlatçı Yatırım, GCM Yatırım, Tacirler Yatırım ve Allbatross Yatırım bulunuyor.

10 hisselik rastgele portföyün ortalama getirisi yüzde 47,42

Bir örnek çalışma olarak: Yukarıda yer alan 15 şirketten 10 hisseden oluşan portföyler yaratıldığını düşünelim. Toplamda 100 farklı portföy için hesaplama yapılsın. Bu portföylerde getiri seçimi rastgele olsun. Yani A hissesi için en yüksek getiri seçilirken B hissesi için en düşük, C hissesi için ise ortalama getiri elde edileceği varsayılsın.

Oluşturulan 100 farklı portföyün ortalama getirisi yüzde 47,42 oluyor. Bu portföylerin Ortalama Getiri/Risk Oranı 6,19, Standart Sapma (Volatilite) ise yüzde 7,66 olarak hesaplanıyor.

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