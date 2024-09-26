Demir cevherinde 'Çin teşvikleri' etkisi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE), Ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.00'da %0,35 düşüşle 713 yuan/tondan (101,59 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri, çok az değişerek 96,35 dolar/tonda kaldı. Kontrat dün 100 dolar/tonluk kilit psikolojik seviyeyi neredeyse aşıyordu.

Pekin Salı günü, sarsılan ekonomiyi destekleme, güveni yeniden tesis etme ve %5 civarındaki yıllık büyüme hedefine ulaşma çabalarının bir parçası olarak, geniş faiz indirimleri ve daha düşük peşinat ödemesi de dahil olmak üzere bir dizi agresif parasal teşvik açıkladı.

Alınan önlemler, fiyat artışları Eylül ayında kaydedilen kayıpları neredeyse tamamen silen demir cevheri de dahil olmak üzere geniş emtia piyasasındaki duyarlılığı artırdı.

Analistler, “Teşvik kaynaklı iyimserlik demir cevheri piyasasında zaten tamamen fiyatlandı; alıcılar spot piyasada daha yüksek prim ödemek istemediklerini gösterdi ve vadeli işlemlerde de temkinliliği tetikledi” dedi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri çoğunlukla düşüş gösterdi. Sıcak haddelenmiş rulo %0,21, filmaşin %2,03, paslanmaz çelik %0,48 düşerken, inşaat demiri %0,12 yükseldi.