Yatırımcı borsadan kaçıyor! 324 bin yatırımcı fon ve tahvillere yöneldi

Yılın ilk 10 ayında borsadan 324 bin kişi ayrıldı. Siyasi belirsizlikler ve mevduat faizlerinin cazibesini koruması, yatırımcıları borsadan uzaklaştırdı. Yıl boyunca yükselişini sürdüren yatırım fonları ve devlet tahvilleri, yatırımcıların yeni tercihleri oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6,5 milyona geriledi. Böylece yılın ilk 10 ayında yatırımcı sayısında yaklaşık yüzde 4,75 düşüş yaşandı.

Ocak ayında 6 milyon 824 bin kişi olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ekim ayında 6 milyon 277 kişiye geriledi. Böylece 10 ayda 324 bin kişi borsayı terk etti. Nisan ayından eylül ayına kadar neredeyse kesintisiz bir düşüş eğilimi gösteren yatırımcı sayısında, ekim ayında küçük de olsa bir toparlanma dikkat çekti.

Toplam yatırımcı sayısı ise 10 ayda 1.4 milyon artarak 37.6 milyona ulaştı. Ancak bu artış hisse piyasasında değil, daha çok yatırım fonları ve borçlanma araçlarında gerçekleşti. Ekim ayı itibarıyla toplam hesap sayısı 89 milyon 131 bine ulaştı. Nefes'ten İlkay Akkaya'nın haberine göre yine aynı ayda kıymet transferlerinin piyasa değeri 4.6 milyon liraya yükseldi. Buda, yatırımcıların portföylerini yeniden düzenlediğine işaret ediyor.

Yatırımcıların risk iştahı azaldı

Borsa İstanbul’da yıl başından bu yana yaşanan durgunluk, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan siyasi belirsizlik süreciyle daha da derinleşti. Bu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını azaltarak güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Aynı dönemde faiz cazibesi de etkisini korudu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim hızını düşürmesine rağmen mevduat faizlerinin bu haftaya kadar hala yüksek kalması, borsadan çıkışların hızlanmasında belirleyici oldu. Sonuçta yatırımcıların önemli bir kısmı, dalgalı piyasalardan çıkarak mevduata ve sabit getirili enstrümanlara yöneldi.

Yatırımcılar riskten kaçıp daha güvenli limanlara yöneldi

Borsadan çıkan yatırımcıların fonlara geçtiği görüldü. Yatırım fonu yatırımcı sayısı yıl boyunca istikrarlı biçimde arttı. Ocak ayında 5 milyon 378 bin olan yatırım fonu bakiyeli yatırımcı sayısı, ekim itibarıyla 5 milyon 610 bine yükseldi.

Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) bakiyeli yatırımcı sayısında da belirgin bir artış görüldü. Yılın başında 18 bin 261 olan yatırımcı sayısı, ekimde 25 bin 859’a yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 41’lik bir artışa karşılık geliyor. Yatırımcılar riskten kaçıp daha güvenli limanlara yöneldi.

Yerli yatırımcıların payı yüzde 63.18

Ekim ayı itibarıyla yabancı yatırımcıların pay senedi portföy değeri toplamın yüzde 36.82’sini, yerli yatırımcıların payı ise yüzde 63.18’ini oluşturdu.

Yerlinin portföy değeri 4.49 trilyon yabancının ise 2.62 trilyonu buldu. Yabancı yatırımcılar arasında ABD ilk sırada yer alırken, onu Birleşik Krallık ve Lüksemburg izliyor. Bu üç ülkeyi sırasıyla İrlanda, Hollanda, İsviçre, Cayman Adaları, Norveç, Katar ve İspanya takip etti.