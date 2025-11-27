Yatırımcı portföyü büyüse de para piyasası fonundan çıkışta

ŞEBNEM TURHAN

Fon yatırımcısı döviz fonlarına tutkusunu arttırarak sürdürürken hisse senedi fonlarının ardından para piyasası fonlarında da yatırımcı çıkışı gerçekleşmeye başladı. TEFAS verilerine göre para piyasası fonlarında portföy değeri artsa da kasım ayında yatırımcı sayısında düşüş gerçekleşti.

Son yılların yatırım enstrümanlarında en dikkat çeken hikayesi para piyasası fonlarına yönelik büyük ilgi oldu. Para piyasası fonları sıkı para politikası döneminde yüksek faizlerle TL mevduatın en önemli alternatifi olurken para piyasası fonu yatırımcı sayısı ve toplam portföy değeri hızla büyüdü. Son 11 ayda bile para piyasası fonlarının toplam portföy değeri 136 milyar 277,3 milyon lira artarak 1 trilyon 430,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 3 milyon 558 bin 815 olan para piyasası fonu yatırımcı sayısı dün itibariyle 3 milyon 740 bin 265’e çıktı. Ancak kasım ayı para piyasası fonu yatırımcısı için dalgalı bir seyir izledi. Özellikle yatırım fonlarına yönelik çıkan haberler, bir aracı kurumun ödemelerinde yaşanan gecikmeler fon yatırımcısını tedirgin etti ve bu tedirginlik hemen para piyasası fonundan uzaklaşmayı getirdi. Bir ay öncesine göre para piyasası fonlarında yatırımcı sayısı 523 azaldı, buna karşın para piyasası fonlarının portföy değeri bir ay öncesine göre 120.1 milyar lira büyüdü.

Kasım ayında büyük dalgalanma yaşandı

Kasım ayında ise haftadan haftaya keskin değişiklikler gerçekleşti para piyasası fonlarında. 3 hafta önce 5 Kasım’da para piyasası fonu yatırımcı sayısı 3 milyon 748 bin 663 idi, para piyasası fonlarının portföy büyüklüğü ise 1 trilyon 360 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. 12 Kasım haftasında yatırımcı sayısı 3 milyon 755 bin 567’ye, fon büyüklüğü de 1 trilyon 420,7 milyar liraya çıktı. Aracı kurumların yöneticilerine yönelik operasyonların ve haberlerin arttığı 19 Kasım haftasında ise para piyasası fonlarında yatırımcı sayısı 3 milyon 745 bin 715’e, portföy değeri de birden 1 trilyon 328,3 milyar liraya indi. Dün itibariyle yatırımcı sayısında düşüş devam etse de fon portföy değeri artış gösterdi. Son iki haftada para piyasası fonlarından 15 bin 302 yatırımcı çıkış yaptı. Üç ayda da para piyasası fonlarından çıkış yapan yatırımcı sayısı 12 bin 901 olarak hesaplanırken portföy değerindeki artış 185 milyar lira oldu.

11 ayda döviz fonlarına 118.4 bin yeni yatırımcı

Para piyasası fonları yatırımcının tedirginliğiyle dalgalı bir seyir izlerken serbest döviz fonları hızlı büyümesine devam ediyor. Geçen yıl sonunda 374 bin 523 yatırımcının yer aldığı serbest döviz fonlarının portföy büyüklüğü de 1 trilyon 439 milyar 461,4 milyon lira idi. 26 Kasım itibariyle serbest döviz fonlarında yatırımcı sayısı 562 bin 918’e yükseldi, portföy büyüklüğü de 2 trilyon 769 milyan 878 milyon liraya yükseldi. Nitelikli yatırımcıların yani finansal varlığı 1 milyon liranın üzerinde olan yatırımcıların döviz getirisi elde edebilmek için tercih ettiği serbest döviz fonlarına ilgi her ay daha da büyüdü. TEFAS verilerine göre 11 ayda bu fonların yatırımcı sayısı 188 bin 395, fon büyüklüğü de 1 trilyon 330 milyar 416,6 milyon liraya çıktı. Portföy büyüklüğündeki artış yüzde 92,4 ile iki katına yaklaştı.

Hisse fonlarından 11 ayda yarım milyonu aşkın yatırımcı çıktı

Yatırım fonları arasında en sert gerilemenin yaşandığı fon ise hisse senedi fonları oldu. Bu fonlar Borsa İstanbul’daki dalgalı seyir kadar sabit getirili yatırım enstrümanlarının cazip olması nedeniyle de yatırımcının eski dönemler kadar ilgisini çekmedi. TEFAS verilerine göre hisse senedi fonlarında 11 ayda 536 bin 648 yatırımcı çıkış yaptı. Bu fonların portföy büyüklüğü de 2024 sonuna göre 15 milyar 104,8 milyon azaldı. 26 Kasım itibariyle hisse senedi fonlarındaki yatırımcı sayısı 1 milyon 448 bin 276'ya indi, portföy büyüklüğü de 162 milyar 696,3 milyon liraya geriledi. Hisse senedi fonlarında bir ayda da 25 bin 738 yatırımcı çıkış yaşandı. Buna karşılık hisse senedi fonlarının portföy büyüklüğü 1 milyar 289,6 milyon lira arttı. Üç ay öncesine göre ise hisse fonlarında çıkış 86 bin 207 yatırımcı olarak hesaplandı portföy değerindeki gerileme ise 320.5 milyon lira oldu.

■ Bir yılda fonların piyasa değeri %86,75 arttı

Merkez Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırım fonlarının toplam piyasa değeri 8.18 trilyon liraya yükseldi. Ekim sonunda bu değer 7.94 trilyon lira seviyesinde bulunuyordu. Geçen yıl kasım sonunda ise yatırım fonlarının toplam piyasa değeri 4.38 trilyon lira seviyesindeydi. Bir yılda yatırım fonlarının toplam piyasa değeri yüzde 86,75 artış gösterdi. Yatırım fonlarının piyasa değeri kadar yatırımcı sayısında da artış var. 26 Kasım itibariyle 5.7 milyon fon yatırımcısı bulunuyor, bir yıl önce bu sayı 5.45 milyon civarındaydı. Piyasa değeri kadar hızlı büyümedi yatırımcı sayısı. Öyle ki bir ayda fon yatırımcı sayısında ise kıpırdama yok. Mart ayından bu yana ilk kez fon yatırımcı sayısı aylık olarak değişim göstermedi. Mart ayında yaşanan siyasi gerilimin etkisiyle fon yatırımcı sayısı sert gerileme göstermişti.