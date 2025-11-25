Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zam için hangi oranlar öne çıkıyor?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında yapılacağı toplantılara çevrildi.

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlenmişti. İşveren tarafından ödenen SGK ve işsizlik sigortası primleri eklendiğinde asgari ücretin işverene maliyeti yaklaşık 30.621 TL'ye ulaşıyor.

Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için hangi zam senaryoları konuşuluyor? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Asgari ücret için hangi oranlar öne çıkıyor?

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre zam yapılırsa yeni asgari ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL olacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu hedefine göre hesaplama yapılırsa asgari ücrete yüzde 31 oranında zam yapılması durumunda net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL, yüzde 32 oranında zam yapılması durumunda net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL ve yüzde 33 oranında zam yapılması durumunda da net 29 bin 398, brüt 34 bin 586 TL olacak.

Hedef enflasyona göre mi, gerçekleşen enflasyona göre mi zam yapılacak?

Kulislerde asgari ücret zammıyla ilgili olarak hükümetin geçen yıl izlediği politika hatırlatılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı. Kulislerde bu yılda hükümetin yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği konuşuluyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda hükümetin yüzde 5'den 10'a kadar refah payı verdiğini de hatırlamakta fayda var. Bu durumda asgari ücrete yüzde 20 ve 25'ler oranında zam yapılabileceği senaryosu öne çıkan formül olarak dikkat çekiyor.

Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret net 26 bin 584 TL, brüt 31 bin 206 TL olacak. Yüzde 25 zam yapılması durumunda asgari ücret net 27 bin 630 TL, brüt ise 32 bin 506 TL'ye çıkacak.