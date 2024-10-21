Yeni teşvik ve destek gerekli

ERAY ŞEN/ADANA

Adana Genç İş İnsanları Derneği’nin (ADANAGİAD) ev sahipliğinde yapılan ‘2025 Ekonomisinde Bizi Neler Bekliyor’ konulu toplantı, EKONOMİ Gazetesi yazarları ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. Adana Sheraton Oteli’nde gerçekleşen toplantıda, ekonomi yönetiminin aldığı kararlar ışığında karşılaşılabilecek olası risk ve beklentiler ele alınırken, çözüm önerileri ortaya kondu, yurt dışındaki gelişmelerin Türkiye iş yaşamına dönük etkileri masaya yatırıldı.

2025’den beklentilerin konuşulduğu ADANAGİAD buluşmasına, EKONOMİ yazarları ile birlikte TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez de katıldı. İş dünyası temsilcilerinin soru ve yorumlarıyla katkıda bulunduğu etkinlikte, EKONOMİ yazarları değerlendirmeleri ve yanıtlarıyla 2025’in olası risk ve fırsatlarını değerlendirdi.

Adana Genç İş İnsanları Derneği (ADANAGİAD) Başkanı Ali Can Boğa, "Herkesin bildiği üzere ADANAGİAD olarak, ülkemizin ve kentimizin gelişimi için sorumluluğumuzun farkındayız. Bu gayeyle kentimiz, ülkemiz, iş dünyası ve üyelerimiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz bu etkinlik için de, aramızda çok saygıdeğer konuklarımız var. Bizlerle beraber olduğunuz için şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek başladığı açılış konuşmasında yurt dışı gündem konularını ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ele aldı.

Bölgesindeki yüksek gerilim

Türkiye’yi derinden etkiliyor ADANAGİAD Başkanı Boğa, son yıllarda yaşanan iç ve dış olaylara bağlı ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği açılış konuşmasında, pandemi sürecinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ile son olarak İsrail'in bölge ülkelerini de içine alan saldırılarının, global ekonomik düzlemde olduğu kadar Türkiye’de de derinden hissedildiğini vurguladı. Ali Can Boğa, “Çin ve ABD arasında süren gerilimi de dahil ederek söylemek gerekirse, tüm bunların etkilerini ciddi biçimde görüyoruz. Ekonomideki yüksek enflasyonist ortam, sıkı para politikaları, döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve ülkemizdeki faiz tablosu tümüyle ele alınması gereken konular” dedi.

Öngörülerin arttığı bir atmosfere ihtiyaç duyuluyor

Adana Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Boğa, 2023’ün Türkiye ekonomisinde son 6-7 yıldır tercih edilen makro politikaların yönünün değiştiği bir yıl olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Ekonomi yönetiminin yeniden geleneksel politikalara dönmesiyle yeni bir sürece girilmişti. Elbette politikalarda yaşanan bu dönüşün etkisini de yaşıyoruz. Risk primleri düşerken, sıkı para politikalarıyla beraber hedef olarak konulan enflasyonla mücadele adımları, finansmana erişimde sorunları da yansıtıyor. Merkez Bankası rezervlerindeki yükselişi, uzunca bir süre ödemeler dengesi baskısı altında kalan ülke ekonomisinin döviz gereksinimini rahatlatmış olabilir ama iş dünyasının bileşenleri olarak bizlerin de hayli sorunları, beklentileri ve istekleri var. Ekonomik reformlardan kalkınma hamlelerine, sürdürülebilir ve öngörülebilir adımlarla yeni teşvik ve destekleme modellerine ihtiyaç duyuyoruz. Belirsizliklerin ortadan kalktığı, risklerin minimize edildiği, öngörünün arttığı, refah seviyesinin yükseldiği bir atmosferin hayati derecede önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz.”

“ADANAGİAD bir akademidir”

TÜRKONFED yaklaşık 20 yıl önce kurulurken, ADANAGİAD’ın da bunda lokomotif derneklerden bir tanesi olduğunu anlatan Sönmez, “Ben de kurulduğu günden bu yana bu camianın içerisindeyim, her zaman söylerim; ADANAGİAD bir akademi ve bu akademinin içerisinde olmak lazım. Sivil toplum bir akademi, her yerde bunun içerisinde olmak lazım” dedi. Sönmez, sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Özellikle 15-30 yaş arasındaki çocuklarımızı Genç TÜRKONFED adı altında topluyoruz. Ayrıca, eğitimi çok konuşmamız lazım” ifadesini kullandı. TÜRKONFED’in kurulduğu dönemde beş federasyon, ve yaklaşık 40 dernekten oluştuğunu vurgulayan Sönmez, “Bugün 31 federasyon 26 bölgede tamamıyla örgütlenmesini tamamlamış ve 370’e yakın derneği, 100 bin şirketi temsil eden bir kurum haline geldi” bilgisini verdi. Sönmez, Ekonomide Nobel Ödülü alan Daron Acemoğlu’nu kutlarken, şu yorumu yaptı: “Aslında Nobel’i aldığı konuya baktığımızda, söylenecek sözün son nokta olduğunu düşünüyorum.”

BUSINESS NETWORK CLUB 21 Ekim’de

Bünyesinde Adana ve Mersin iş dünyasından temsilciler bulunan ÇUKUROVA SİFED’in Başkanı Berman Mantı, bölgesel anlamda atılması gereken adımlar ve buna yönelik başlattıkları çalışmaları anlattı. Adana ve Mersin’de 13- 14 derneği bir araya getiren bir federasyon olduklarını, Türkiye’deki 26 bölge federasyonu arasında bulunduklarını aktaran Mantı, “STK’lar çok önemli, çünkü fark edilemeyen bir açığı, kapanamayan bir yarayı STK’lar daha önceden fark ederek, toplumun belli ölçüde izdüşümüne etki sağlamak amacıyla bazı çalışmalar yapmak zorunda” dedi. Mantı, Adana’nın göç sorununa da değinen Mantı, “Nitelikli göç verip, niteliksiz göç alan kentimizde, değerli iş insanlarının Çukurova’da kalması ve kentine değer yaratması, bu kent için üretmesi, kalkınmayı öncelemesi, bizim için çok önemli” diye konuştu. Berman Mantı, Kart verirken iş utangaçlığı var, iş konuşmak ayıp sayıyoruz. O yüzden ‘network business club’ı hazırladık. ÇUKUROVA SIFED Business Network Club’ın lansmanını 21 Ekim’de yapacağız" dedi.

EKONOMİ Gazetesi YKB Hakan Güldağ, Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz ve Genel Koordinatörü Vahap Munyar, panelin ardından ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.