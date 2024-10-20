İstanbul 2 No'lu Barosu’nun yeni başkanı belli oldu

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen İstanbul 2 Nolu Barosu Olağan Genel Kurulunda başkanlık için 3 aday yarıştı, 13 sandık kuruldu.

3 bin 272 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.

Seçimde Yasin Şamlı, 1215 oyla yeniden başkan seçildi.

Diğer adaylardan Ahmet Yılmaz 780, Murat Güneş 30 oy aldı.

Yasin Şamlı kimdir?

Yasin Şamlı aslen Erzincan Refahiye'lidir. İlk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tıp Hukuku dalında yüksek lisans yaptı.

Çeşitli makaleleri ve tebliğleri bulunan, İnsan Hakları ve Ceza Hukuku alanlarında dersler verdi. 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe davalarında darbecilerin karşısında hukuk mücadelesinde bulunan Şamlı, 28 Şubat’ta başörtülü öğretmen ve öğrencilerin, o dönemde kapatılmak istenen vakıf ve derneklerin avukatlığını üstlendi. Yasin Şamlı İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı görevindedir.