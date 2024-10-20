Ankara 2 No'lu Barosu’nun yeni başkanı belli oldu
Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığı seçiminde, 883 oy alan Gökhan Ağdemir, Sabri Hafif'i geçerek yeni başkan seçildi.
AA
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Ankara 2 No'lu Barosunun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulunda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.
Seçimde, 883 alan Gökhan Ağdemir, 2 No'lu Baro'nun yeni başkanı oldu. Sabri Hafif ise 781 oy aldı.
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