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Ankara 2 No'lu Barosu’nun yeni başkanı belli oldu

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanlığı seçiminde, 883 oy alan Gökhan Ağdemir, Sabri Hafif'i geçerek yeni başkan seçildi.

Haber Merkezi
AA
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Ankara 2 No'lu Barosu’nun yeni başkanı belli oldu
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 Ankara 2 No'lu Barosunun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Genel Kurulunda, mevcut Baro Başkanı Sabri Hafif ile Başkan Adayı Gökhan Ağdemir yarıştı.

Seçimde, 883 alan Gökhan Ağdemir, 2 No'lu Baro'nun yeni başkanı oldu. Sabri Hafif ise 781 oy aldı.

 

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