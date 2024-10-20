Bakan Işıkhan: Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Sur 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi. AK Parti'nin, gönül birliği için bir araya gelmiş memleket sevdalılarının kurduğu bir parti olduğunu belirten Işıkhan, davalarının memleket, birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

"Çözülemez denilen ne varsa tek tek çözdük, yapılamaz denilen ne varsa bir bir yerine getirdik"

AK Parti'nin zamana yenilmeyen bir parti olduğunu dile getiren Işıkhan, "Her kongre sürecimizde hamdolsun daha da yenilenerek ve daha da güçlenerek sahalara çıkıyoruz. Çünkü AK Parti, gücünü inandığı değerlerden ve milletinden alan bir partidir. Bu motivasyonla, alın teri ve emekle 'hep daha ileri' diyerek, ülkemizi son 22 yılda bugünlere hep birlikte taşıdık. Sosyal güvenlikten eğitim politikalarına, ulaştırmadan savunma sanayine kadar ülkemizin ve milletimizin geleceğini ilgilendiren her konuda adeta destan yazdık. Çözülemez denilen ne varsa tek tek çözdük, yapılamaz denilen ne varsa bir bir yerine getirdik. İnşallah bundan sonra da milletimizin desteğiyle bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bütün hedeflerimizi adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana mazlum ve mağdur coğrafyalardaki milletlerin de umudu olduğuna işaret eden Işıkhan, Türkiye'nin, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar umudun adı olduğunu vurguladı.

"Yeni gönül köprüleri kurduk"

Işıkhan, "Türkiye'nin güçlenmesi demek, daha adil bir dünya umudunun yeniden yeşermesi demektir. Hem yerel hizmetlerde hem de genel hizmetlerde devlet ve millet birliğini daha da kuvvetlendirecek her türlü çabayı da birlikte göstermeliyiz. Mahalle temsilcilerimizden ana kademe yönetimlerimize kadar teşkilatımızın tüm birimlerinin görev bilinciyle, canla başla, gece gündüz demeden gösterdiği gayret bizlere ilham oluyor. Geçtiğimiz ay, teşkilat başkanlığımız tarafından 81 ilde düzenlenen 'Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' adıyla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz kardeşlik buluşmalarımız, bu kararlılığımızı bir kez daha vurgulama vesilesi olmuştur. Bu buluşmalar vesilesiyle bir taraftan işçisinden işverenine, gencinden yaşlısına, emeklisinden çiftçisine tüm vatandaşlarımızın sorunlarına hep birlikte çözüm ararken bir taraftan da birlik, beraberlik şuurumuzu pekiştirecek yeni gönül köprüleri kurduk. Bu köprülerle Diyarbakır'ın çalışma hayatını, ekonomisini, sosyal hayatını daha da geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır huzurun merkezi haline geldi"

"Diyarbakır, AK Parti hizmet anlayışı sayesinde artık terörün değil huzurun merkezi haline geldi. Sizlerden ricam, Diyarbakır'ın teröre ve teröriste teslim edilmeyecek kadar kıymetli olduğuna inanan ak kadrolar olarak bölgedeki tüm kardeşlerimize yorulmadan bunu anlatmaya devam etmenizdir. Terörle ve teröre destek veren oluşumlara karşı, siz sahada, biz kurumlarımızda mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Işıkhan, bu şehrin terörle, kaosla anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin güneyinde dünya tarihinin en büyük katliamlarından birinin yaşandığına dikkati çeken Işıkhan, insanlık onuruna aykırı bu saldırıların, sadece o toprakları değil tüm İslam coğrafyasını, hatta insanlığı yaraladığını belirtti.

"Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız"

Bakan Işıkhan, "Gazze'de dalga dalga yükselen bir ateş var ve o ateşin dumanı hepimizi boğuyor. Bu ateşi yarın bizim topraklarımıza sıçratmak isteyenlerin olduğunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Bir olmazsak, kardeşçe kenetlenmezsek bu ateş bizi yakar. İsrail'in devlet terörüne karşı dünya siyasetinin nasıl suskun kaldığı hepimize ibret ve ders olmalı. Bu bile bize gösteriyor ki bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli de ağırdır. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği mücadeleden biliyoruz. Ama bu topraklarda zayıf olmanın bedeli çok daha ağırdır. Bakın Filistin'e, Suriye'ye, Irak'a, Lübnan'a. Şu son yarım asırda neler yaşadılar? Oysa bu topraklar, son 1500 yıl boyunca adaletin, merhametin ve kardeşliğin beşiği olarak anılırdı. Bu kadim medeniyetin mirasçıları, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak geleceğimizi, bölgenin geleceğini kardeşlikle, adaletle hep birlikle inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.