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Seçim sonuçlandı: İstanbul Barosu’nun yeni başkanı belli oldu

Genel kurulunu tamamlayan İstanbul Barosu’nda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Baronun yeni başkanı belli oldu.

Haber Merkezi
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Seçim sonuçlandı: İstanbul Barosu’nun yeni başkanı belli oldu
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Dünyanın en büyük baroları arasında yer alan İstanbul Barosu’nda iki gün süren Olağan Genel Kurul’da oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı.

Yaklaşık 65 bin üyesi olan baronun seçimlerinde katılım önceki yıllarla aynı seviyedeydi. Seçimde yaklaşık 35 bin avukatın oy kullandığı belirtiliyor.

Bir aday yarıştan çekildi

12 adayın yarıştığı seçimde, bağımsız aday Savaş İşliyen dün akşam saatlerinde Genel Kurul devam ederken adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Seçimden önce bölünen Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, iki adayla yarıştı. Mevcut İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ile Ali Gürbüz, grubun adaylarıydı. Değişim için Avukatlar Grubu’nun adayı ise Prof. İbrahim Kaboğlu oldu. Avukat Hakları Grubu adına Turgay Bilge yarışırken, Avukatların Yükselişi Grubu’nun adayı ise Hasan Kılıç’tı.

Türkan Kara Genç Avukat Hareketi’nin adayı olarak baro başkanlığı yarışında yer aldı. Bağımsız Avukatlar Grubu’nun adayı ise Abdulhalim Yılmaz’dı. İstanbul Avukat Hareketi’nin adayı olarak Metin Uraçin yarışa katılırken, Değişim için Güçlü Baro Grubu’nun başkan adayı Mert-Er Karagülle oldu. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Hakan Çatak’la yarıştı, Yasin Çatak ise seçime bağımsız aday olarak katıldı.

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