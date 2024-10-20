Uzmanlardan endişe veren uyarı: Üç virüslü bir salgının ortasındayız

Solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin şikâyetlerde son dönemlerde artış yaşanıyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ekim başından itibaren salgının zirve yaptığını söyledi.

Gazete Oksijen'den Talia Boşnak'ın haberine göre, hastanelere başvuran hastaların yüzde 60’ına test yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Alpay Azap, “Yüzde 60’ın yüzde 40’ı, yani yüzde 25 oranında hastada sonuç pozitif oluyor, bir virüs bulunuyor. Kalanında, hastanın geç gelmesi ya da laboratuvarın virüsü tanımlayamaması gibi sebeplerle virüs bulunmuyor. Virüs bulunan hastaların ise yarısından biraz fazlası, yüzde 15’i Covid, yaklaşık yüzde 5 Rhinovirüs gibi nezleler ve yüzde 5 influenza” dedi.

Azap, Covid ve grip benzeri hastalıkların birbirinden ayırt edilmesinin güç olduğunu, çünkü ikisinde de ateş, öksürük ve kas-eklem ağrıları görüldüğünü söyleyip şunları kaydetti:

“Rhinovirüs genelde nezle ve soğuk algınlığı gibi seyrediyor. Bu sebeple daha ayırt edici. Öte yandan, risk grubunda olmayanlarda virüse karşı ilaç vermiyoruz. Ateş düşürücü, ağrı eksici gibi semptomatik tedaviler uyguluyoruz. Fakat risk grubunda Covid için bakanlığın da verdiği Molnupiravir ilacını kullanıyoruz.”

Prof. Dr. Azap, “Klinikte yaptığımız testlere göre, Covid oranı yüzde 20. Onun dışında Rhinovirüs ve parainfluenza da görüyoruz. Üçü de risk gruplarında ağır seyreden hastalıklar. Covid ve parainfluenza için 65 yaş üstü ya da kronik hastalığı olanlar dikkatli olmalı. Rhinovirüs ise KOAH, astım gibi solunum yolu hastalıklarına sahip risk grubundaki kişilerde bu hastalıkların canlanmasına sebep oluyor. Salgına karşı özellikle 36 ayın altındaki çocuklar ve 65 yaş üstü kendini korumalı. 50 yaş üstü grip aşısını, 65 yaş üstü grip ve pnömoni aşısını unutmamalı” diye uyardı.