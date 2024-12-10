  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Takip Et

26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip kadrolarına toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmesi olarak istihdam edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Takip Et

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024/427 sayılı kararda "Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri, 2025 yılında uygulanmak üzere karar verilmiştir" ifadelerine yer aldı. 

Kararın içeriğinde Acil Sağlık hizmetleri kadrosuna 1 sağlık teknikeri, İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi kadrosuna 1 ebe, 6 sağlık memuru, Sağlık Evi kadrosuna 8 ebe, Yataklı Tedavi kadrosuna 1 diyetisyen, 2 hemşire, 19 sağlık memuru, 3 bin 652 tabip ve 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği belirtildi. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz seyahat desteği ödemeleri artırıldıResmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz seyahat desteği ödemeleri artırıldıEkonomi

 

New York borsası haftanın ilk gününü düşüşle kapattıNew York borsası haftanın ilk gününü düşüşle kapattıBorsa Haberleri

 

Sağlık
Çin, 3 yıl içinde bin 300 Çin tıbbı uzmanı yetiştirecek
Çin, 3 yıl içinde bin 300 Çin tıbbı uzmanı yetiştirecek
Sağlık harcamaları 2023’te ikiye katlandı
Sağlık harcamaları 2023’te ikiye katlandı
“Organize sanayi bölgelerinde kanser farkındalığı oluşturulmalı"
“Organize sanayi bölgelerinde kanser farkındalığı oluşturulmalı"
Turizm sektörü İzmir’de buluştu
Turizm sektörü İzmir’de buluştu
Uzmanlar: Akıllı telefonlar sağlık uyarısı taşımalı
Uzmanlar: Akıllı telefonlar sağlık uyarısı taşımalı
Bakanlıktan ebeler için yeni düzenleme: Görev kapsamı genişletildi
Bakanlıktan ebeler için yeni düzenleme: Görev kapsamı genişletildi