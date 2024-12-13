Petlas YK Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul uçuşunda olay çıkardı. Özcan’ın uçakta bağırarak kabin ekibine ve yolculara sözlü saldırıda bulunmasının ardından, kabin ekibi ellerini bağladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, alkolün etkisiyle taşkınlık çıkaran Özcan’ın uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilerek kara listeye alındığını açıkladı.
Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde uçakta olay çıkardı.
"Ben milyar dolarlık adamım lan, Türkiye'yi satın alırım"
Yolculardan biri tarafından çekilen videoda Özcan'ın kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırdığı görüldü.
Kabin ekibi Özcan'ın ellerini bağladı
Olaya müdahale eden kabin görevlileri Özcan'ı önce sakinleştirdi ve arkasından ellerini bağlaması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.
THY'den açıklama: Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara…— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 13, 2024