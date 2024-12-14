Yönetim Kurulu Üyesi Özcan uçakta olay çıkarmıştı, Petlas özür diledi: Savunulacak hiçbir yönü yok

THY’nin Dubai-İstanbul uçağında olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özcan için Petlas’tan da bir açıklama yapıldı.

Özcan, bindiği Türk Hava Yolları uçağında olay çıkarmış, yolculardan biri tarafından çekilen videoda kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P.....!" diye bağırdığı görülmüştü.

Özcan'ın sözleri gündem olmuş, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Özcan'ın kara listeye alındığını duyurmuştu.

Petlas özür diledi

Özcan için Petlas da bir açıklama yaptı. Petlas tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık.

Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız.

Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz."