  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yönetim Kurulu Üyesi Özcan uçakta olay çıkarmıştı, Petlas özür diledi: Savunulacak hiçbir yönü yok
Takip Et

Yönetim Kurulu Üyesi Özcan uçakta olay çıkarmıştı, Petlas özür diledi: Savunulacak hiçbir yönü yok

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının 'business' bölümünde olay çıkarmasının ardından Petlas'tan açıklama yapıldı. Açıklamada iki kez özür dilenirken "Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur" denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yönetim Kurulu Üyesi Özcan uçakta olay çıkarmıştı, Petlas özür diledi: Savunulacak hiçbir yönü yok
Takip Et

THY’nin Dubai-İstanbul uçağında olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özcan için Petlas’tan da bir açıklama yapıldı.

Özcan, bindiği Türk Hava Yolları uçağında olay çıkarmış, yolculardan biri tarafından çekilen videoda kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P.....!" diye bağırdığı görülmüştü.

Özcan'ın sözleri gündem olmuş, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Özcan'ın kara listeye alındığını duyurmuştu.

Petlas özür diledi

Özcan için Petlas da bir açıklama yaptı. Petlas tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık.

Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız.

Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz."

Petlas YK Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırımPetlas YK Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırımGündem

 

Gündem
Bakan Fidan: 'İran ve Rusya ile konuştuk, o akşam Esad gitti'
Bakan Fidan: 'İran ve Rusya ile konuştuk, o akşam Esad gitti'
Bakan Bak konuştu, tansiyon yükseldi! Muhalefet Meclis'i terk etti
Bakan konuştu, tansiyon yükseldi! Muhalefet Meclis'i terk etti
İstanbul'da 20 ilçe emniyet müdürlüğünde atama
İstanbul'da 20 ilçe emniyet müdürlüğünde atama
MHP'li Saffet Sancaklı: 600 milletvekilinden 400'ü obez ve aşırı kilolu
MHP'li Sancaklı: 600 milletvekilinden 400'ü obez ve aşırı kilolu
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle ertelendi
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Petlas YK Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
Petlas YK Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım