  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Çin, 3 yıl içinde bin 300 Çin tıbbı uzmanı yetiştirecek
Takip Et

Çin, 3 yıl içinde bin 300 Çin tıbbı uzmanı yetiştirecek

Çin’in önümüzdeki 3 yıl içinde Kuşak ve Yol inisiyatifine katılan ülkelerden bin 300 kişiye geleneksel Çin tıbbı alanında eğitim vereceği ve bu alandaki uluslararası temasları hızlandıracağı bildirildi. Veriler, Çin tıbbının 196 ülke ve bölgeye yayıldığını ve Çin dışında 80 binden fazla Çin tıbbı kliniği açıldığını gösteriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin, 3 yıl içinde bin 300 Çin tıbbı uzmanı yetiştirecek
Takip Et

Çin’in önümüzdeki 3 yıl içinde Kuşak ve Yol inisiyatifine katılan ülkelerden bin 300 kişiye geleneksel Çin tıbbı alanında eğitim vereceği ve bu alandaki uluslararası temasları hızlandıracağı bildirildi.

3. Dünya Çin Tıbbı Bilim ve Teknoloji Konferansı, Changchun kentinde sürüyor

3. Dünya Çin Tıbbı Bilim ve Teknoloji Konferansı, Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Changchun kentinde devam ediyor. Konferans kapsamında 20'den fazla ülkeden 50'nin üzerinde alıcı, Çinli ilaç üreticileriyle bire bir görüşme imkanı buldu.

Veriler, Kuşak ve Yol inisiyatifinin 2013 yılında ortaya koyulmasından bu yana Çin tıbbı alanındaki uluslararası işbirliğinde önemli sonuçlar elde edildiğini, Çin tıbbının 196 ülke ve bölgeye yayıldığını ve Çin dışında 80 binden fazla Çin tıbbı kliniği açıldığını gösteriyor.

Biden: Esad rejiminin düşmesi Suriye halkı için bir fırsatBiden: Esad rejiminin düşmesi Suriye halkı için bir fırsatDünya
Blinken: Esad rejimi siyasi süreci reddederek kendi yıkımına yol açtıBlinken: Esad rejimi siyasi süreci reddederek kendi yıkımına yol açtıDünya

 

 

 

Sağlık
Sağlık harcamaları 2023’te ikiye katlandı
Sağlık harcamaları 2023’te ikiye katlandı
“Organize sanayi bölgelerinde kanser farkındalığı oluşturulmalı"
“Organize sanayi bölgelerinde kanser farkındalığı oluşturulmalı"
Turizm sektörü İzmir’de buluştu
Turizm sektörü İzmir’de buluştu
Uzmanlar: Akıllı telefonlar sağlık uyarısı taşımalı
Uzmanlar: Akıllı telefonlar sağlık uyarısı taşımalı
Bakanlıktan ebeler için yeni düzenleme: Görev kapsamı genişletildi
Bakanlıktan ebeler için yeni düzenleme: Görev kapsamı genişletildi
DSÖ: 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyor
DSÖ: 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyor