Çin, 3 yıl içinde bin 300 Çin tıbbı uzmanı yetiştirecek

Çin’in önümüzdeki 3 yıl içinde Kuşak ve Yol inisiyatifine katılan ülkelerden bin 300 kişiye geleneksel Çin tıbbı alanında eğitim vereceği ve bu alandaki uluslararası temasları hızlandıracağı bildirildi.

3. Dünya Çin Tıbbı Bilim ve Teknoloji Konferansı, Changchun kentinde sürüyor

3. Dünya Çin Tıbbı Bilim ve Teknoloji Konferansı, Çin’in kuzeydoğusunda yer alan Changchun kentinde devam ediyor. Konferans kapsamında 20'den fazla ülkeden 50'nin üzerinde alıcı, Çinli ilaç üreticileriyle bire bir görüşme imkanı buldu.

Veriler, Kuşak ve Yol inisiyatifinin 2013 yılında ortaya koyulmasından bu yana Çin tıbbı alanındaki uluslararası işbirliğinde önemli sonuçlar elde edildiğini, Çin tıbbının 196 ülke ve bölgeye yayıldığını ve Çin dışında 80 binden fazla Çin tıbbı kliniği açıldığını gösteriyor.