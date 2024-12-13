İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Halk Sağlığı Acil Durum Planı (HSADP) Tatbikatı gerçekleştirildi

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Halk Sağlığı Acil Durum Planı (HSADP) Tatbikatı dün öğlen saatlerinde gerçekleştirildi. Tatbikata, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği, Emniyet Şube Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, DHMİ Başmüdürlüğü, AOC Başkanlığı, TAV Ege Genel Müdürlüğü, havayolları ve yer hizmetleri şirketlerinin istasyon müdürlükleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İzmir Şehir Hastanesi gibi birçok kurum ve kuruluş katılım sağladı.

Tatbikat senaryosu

Tatbikat senaryosuna göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inişe hazırlanan bir uçaktaki yolculardan birinin yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve baş ağrısı şikayetleri olduğu bilgisi, pilot tarafından Hava Trafik Kontrol (ATC) Ünitesi'ne iletildi. Hastalığın kaynağı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşık bölge ilan edilen bir ülkeden geldiği için havalimanında Halk Sağlığı Tehdidi alarmı verildi ve HSADP aktive edildi. Sernayo gereği, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amiri başkanlığında DHMİ Kriz Yönetim Merkezi’nde kriz merkezi üyeleri toplandı. Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi ekibi, Kişisel Koruyucu Ekipmanları (KKE) ile donanarak uçağa müdahale etti. "Olası Vaka" olarak değerlendirilen hasta, Negatif Basınçlı Sedye kullanılarak 112 Ambulansı ile İzmir Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Hasta, hastanenin izolasyon odasına alınarak tanı ve tedavi sürecine başlandı. Kriz Merkezi tarafından tehdidin ortadan kalktığına karar verilerek acil durum sonlandırıldı.

Tatbikat sırasında yolculara ve personellere gerekli bilgilendirmeler yapıldı

Tatbikat sırasında Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri ve DHMİ Havacılık Acil Yardım Güvenlik ekipleri tarafından uçak çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yolculara ve personellere gerekli bilgilendirmeler yapıldı.Tatbikat sonrası elde edilen bulgular, bir sonraki Güvenlik Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirilerek iş birliği ve hazırlıklılığın artırılması için iyileştirme önerileri sunulacak.