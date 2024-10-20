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ABD'de federal bütçe 1,8 trilyon dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre 30 Eylül'de sona eren 2024 mali yılında federal bütçe açığı 1,8 trilyon doları aştı.

Haber Merkezi
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ABD'de federal bütçe 1,8 trilyon dolar açık verdi
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Biden yönetiminin 2024 mali yılı bütçe açığı geçen yıla göre %8'den fazla, 138 milyar dolar artarak 1 trilyon 833 milyarn dolara ulaştı.

Bu, ABD'nin Covid-19 salgınıyla ilgili harcamalara trilyonlar akıttığı 2020 ve 2021 yıllarında verilen açıklardan sonra oluşan en yüksek bütçe acığı oldu.

Açık, 4,9 trilyon dolarlık rekor gelirlere rağmen gerçekleşti. Harcamalar 6,75 trilyon dolara ulaştı.

Federal hükümetin borcu 2023 mali yılı sonuna göre 2,3 trilyon dolar artarak 35,7 trilyon dolara yükseldi. Borç ve açık tablosunu ağırlaştıran bir faktör, Fed'in enflasyonla mücadele için yaptığı bir dizi artıştan kaynaklanan yüksek faiz oranları oldu.

2024 mali yılının faiz gideri 1,16 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Faiz ödemesi ilk kez trilyon dolar seviyesini aştı. Hükümetin yatırımlarından elde edilen faiz gelirleri düşüldüğünde net faiz ödemesi 882 milyar dolar gibi rekor bir rakama ulaştı. Bakanlığın verilerine göre, günde ortalama 2,4 milyar dolar faiz ödendi. Bu maliyet gayrisafi yurtiçi hasılanın %3,06'sına denk gelmekte ve bu oran 1996'dan bu yana görülen en yüksek oran.

Bir Hazine yetkilisi, tüm devlet borcunun ortalama faiz oranının bir önceki yıl %2,97 iken 2024 için %3,32 olduğunu söyledi.

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