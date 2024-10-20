Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin son durumu paylaştı.

Çok ayrıntılı bir araştırma yapıldığını, HTS kayıtlarıdan daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar bakıldığını dile getiren Tunç, "Adli tıp raporundan ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlar ve kamera görüntülerine kadar delil toplama çalışması yapıldı." dedi.

"Soruşturma detaylı bir şekilde yürütüldü"

Narin Güran'ın katlinin herkesi derinden sarsıltığını da sözlerine ekleyen Tunç, "Cansız bedenine ulaşıldıktan sonra adli soruşturma detaylı bir şekilde yürütüldü." diye konuştu.

İddianamenin bu hafta içerisinde mahkemeye sunulacağını duyuran Tunç, "Narin'i katledenler, Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.