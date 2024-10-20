Avrupa Merkez Bankasından enflasyon mesajı: 2025 başlarında ulaşılacak

France Inter radyosuna konuşan Villeroy, "Enflasyonu yenmek için iyi bir yoldayız ve bu aslında iyi bir haber. Önümüzdeki aylarda bazı geçici toparlanmalar olabilir, ancak bu teknik bir etkidir. Büyük dış şoklar olmazsa, önümüzdeki yıl enflasyonda %2'ye ulaşacağız, muhtemelen önümüzdeki yılın başında" dedi.

Avrupa Merkez Bankası Eylül ayında yayınladığı tahminledinde enflasyonun %2'ye ancak önümüzdeki yılın son çeyreğinde ulaşılacağını öngörüyordu.

Merkez bankası bu yıl borçlanma maliyetlerini üç kez düşürdü ve piyasalar, bazı yatırımcıların yarım puanlık daha büyük bir hamlenin oyunda olabileceğini düşündüğü Aralık ayından başlayarak önümüzdeki birkaç toplantıda bir dizi indirime bahis oynuyor. Villeroy, "Muhtemelen başka faiz indirimleri de olacak. Ancak verilere bağlı olarak karar vereceğiz. Ben çevik pragmatizm çağrısı yapıyorum: Çevik çünkü hareket etmeli ve yapabildiğimizde oranları düşürmeliyiz. Pragmatizm, çünkü verilere bakmalı ve ağaçlar için ormanı gözden kaçırmamalıyız" dedi.