Yerel seçimin hemen öncesinde Daron Acemoğlu'ndan çarpıcı yorum

Acemoğlu, Türkiye ekonomisi için mevcut koşullarla ilgili "çok fazla iyimser olmadığını" ve Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini de gerçekçi bulmadığını belirtti.

28 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri Cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti. Bu değişim, yüksek enflasyonla sonuçlanan alışılagelmişin dışındaki politikaların ardından seçimle geldi.

TCMB enflasyonun Mayıs'ta %73'te zirve yaptıktan sonra bu yılı %36 seviyesinde tamamlayacağını tahmin ediyor. Politika faizinde yapılan sıkılaştırma süreci ise %45'te sona erdi. Negatif reel faiz seçim dönemi rekorlarından gerilese de devam etmekte.

Acemoğlu Reuters ile telefon üzerinden yaptığı söyleşide, kademeli ve daha hızlı sıkılaştırmanın farkına ilişkin bir soru üzerine, "Eğer (sıkılaştırmayı) hala negatif reel faizlerde götürürlerse, bu yeterli olmayacak" dedi.

Acemoğlu ele alınması gereken daha büyük yapısal sorunlar olmasına karşın hükümetin özellikle son 10 yılda para ve kredi politikalarıyla toplam talebi artırmaya yönelik izlediği ekonomi politikalarını eleştirerek, "Belli aralıklarla (bu politika) sürdürülemez hale geldi ve faiz oranlarını artırmak zorunda kaldılar. Ancak sonra tekrar faiz oranlarını düşürdüler ve sonra tekrar artırdılar ve bunun oldukça sürdürülemez hale geldiğini düşünüyorum" diyerek, bütün bunların bir düzeltmeyi gerekli hale getirdiğini söyledi.

Merkez Bankası geçen hafta enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını açıkladı ve politika faizini mevcut seviyede daha uzun süre tutulacağının sinyalini de verdi.

Politikanın "sonuç olarak çok fazla başarılı olmadığını" ekleyen Acemoğlu, "Enflasyonu tam olarak düşürmediler. Belki biraz daha normalleştiriyorlar ama hedefleri ve enflasyon gerçekçi görünmüyor" diye konuştu.