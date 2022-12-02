Yerlinin döviz mevduatında 9 ayın en sert düşüşü

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık verilerine göre son dönemde Türk menkul kıymetlerinden yoğun satış yapan yabancı yatırımcılar geçen hafta net 24.2 milyon dolar hisse senedi alımıyla borsada net alıcı pozisyonlarını dördüncü haftaya taşırken bir süredir yatay seyreden dolar/ TL kurunun yanında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Kasım ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış 5 milyar 534 milyon dolar geriledi. Hem gerçek kişiler hem de tüzellerin geçen hafta yoğunluklu olarak dolar cinsi döviz mevduatında düşüş yaşandı.

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre yurtiçi gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak geçen hafta 1 milyar 940 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar 594 milyon dolar azaldı. Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1.4 milyar dolar, tüzel kişilerin de dolar cinsi döviz mevduatı 2 milyar dolar geriledi. Döviz mevduatlarında bu denli sert gerileme en son tüzel kişilerin kur korumalı mevduata yoğun dahil olduğu 18 Şubat haftasında gerçekleşmişti. Merkez Bankası’nın makroihtiyati önlemleri tüzel kişileri ticari kredide döviz mevduatına göre değerlendirilmesini getirirken bankacılık sektörü de yine makroihtiyati önlemler nedeniyle ek menkul kıymet alımı zorunluluğuna karşı TL mevduatta yüzde 50 payını yakalayabilmek için yüksek mevduat faizi uyguluyor. Yabancı yatırımcı 4 haftadır net alıcı Haftalık menkul kıymet istatistikleri de yabancı yatırımcıların 25 Kasım ile biten haftada Türk menkul kıymetlerinde net alıcı olduğunu gösteriyor. Verilere göre yabancı yatırımcılar hisse senedinde 24.2 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 2.9 milyon dolar net alıcı oldu. Şirket borçlanma senetlerinde ise 0.1 milyon dolarlık net satış geldi.

Yabancı yatırımcıların 4 haftadır net alıcı olduğu hisse senedi piyasalarında kasım boyu net alımları da 235.1 milyon dolara ulaştı. DİBS'de ise son üç haftadır yabancı yatırımcı net satıcıydı. Geçen hafta yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 30'un altında kalmaya devam etti.

Net uluslararası rezervler 9 ayın zirvesinde

Merkez Bankası verilerine göre IMF tanımlı net uluslararası rezervler 25 Kasım haftasında 759 milyon dolar artarak 19 milyar 504 milyon dolara yükseldi. Buna göre net uluslararası rezervler 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79 milyar 766 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım'da 80 milyar 30 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42 milyar 855 milyon dolardan 42 milyar 835 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 284 milyon dolar azalışla 122 milyar 885 milyon dolardan 122 milyar 601 milyon dolara indi.