Yılbaşı tatili nedeniyle uçak bileti satışları yüzde 25 arttı

1 Ocak 2024'ün pazartesi gününe denk gelmesi, tatilcilerin 3 günlük bir "kaçamak" için fırsat arayışını hızlandırdı. Biletbayisi.com’un verilerine göre, yurt içi ve yurt dışında popüler destinasyonlara yönelik taleplerde artış yaşanıyor.

Yeni yıla az bir süre kalırken, geçen seneye kıyasla Biletbayisi.com üzerinden gerçekleşen uçak biletleri satışlarında yüzde 25'lik artış gözlemlendi. Yılbaşı tatilinde Türkiye'nin farklı bölgelerine yönelik talepler öne çıkıyor. Sıcak ve soğuk hava alternatifleri sunan destinasyonlar arasında Antalya, Kapadokya ve Uludağ gibi popüler bölgeler yer alıyor. Güneşli sahillerden karlı dağlara kadar geniş bir yelpaze, tatilcilerin tercihlerine hitap ediyor.

En yüksek fiyatlı yurt içi uçuş, 59 bin 870 TL

Yurt içinde, İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Trabzon ve Kayseri yoğun ilgi gören destinasyonlar arasında yer alırken yurt dışında ise Paris, New York, Barselona, Dubai ve Roma'da talep yoğunluğu yaşanıyor.

Yıl sonu haftasında en ekonomik yurt içi uçak bileti satışı ise "İstanbul İzmir Uçak Bileti" kategorisinde 519 TL'den gerçekleşti. Öte yandan, en yüksek fiyatlı yurt içi uçuş "Trabzon Erzurum Uçak Bileti" satışıyla, 4 kişilik aile için 59 bin 870 TL'den alıcı buldu.

Yurt dışında ise en uygun uçuş seçeneği "İstanbul Paris Uçak Bileti" kategorisinde 479 TL'den, en pahalı yurt dışı uçuş "Kayseri New York Uçak Bileti" kategorisinde, 2 kişilik bilet fiyatıyla 105 bin 780 TL'den satın alındı.