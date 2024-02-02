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Yılın ilk enflasyon raporu haftaya açıklanacak

Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu 2024-I bilgilendirme toplantısı 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Yılın ilk enflasyon raporu haftaya açıklanacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2024-I’in tanıtımı amacıyla 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.30’da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı saat 10.30'da başlayacak.