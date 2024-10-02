Yufkaya dev zam! Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak

Un fiyatlarındaki artış ve diğer üretim maliyetlerini gerekçe gösteren yufka üreticileri, fiyatlara önemli bir zam yapma kararı aldı.

Sözcü'nün haberine göre, ekmek ve simit fiyatlarına gelen zamların ardından bir fiyat artışı da yufka fiyatlarında yaşandı. Ocak ayından bu yana 90 TL olan bir kilo yufkanın fiyatı, önümüzdeki haftadan itibaren 120 TL’ye yükselecek.

Zam kararının gerekçesi, akaryakıt ve un maliyetlerindeki fiyat artışları

Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, hem Ankara’daki hem de İstanbul’daki bayilere yeni zamlı fiyat listesini iletti. Bu artış, iki büyük şehirde günlük yufka fiyatlarında yüzde 30’a yakın bir zam anlamına geliyor. "Kilosu 90 TL’den satılan yufka, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren 120 TL’ye satılacak."

Zam kararının gerekçesi olarak özellikle artan akaryakıt fiyatları ve un maliyetlerindeki büyük artışlar gösterildi.