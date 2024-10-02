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Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Filipinler'in Panganiban bölgesi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
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Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde korkutan deprem!
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Panganiban bölgesinin 69 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğunu duyurdu.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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