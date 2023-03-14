Yumurta üretimi yüzde 3,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 191 bin 807 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8, aylık bazda yüzde 4,6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Bu dönemde 1 milyar 727 milyon 224 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 6 azalarak, 104 milyon 490 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 16,2 azaldı ve üretim miktarı 3 bin 636 ton oldu.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalara gidildi.