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Yurt dışı çıkış harcında dijital ödeme dönemi başladı! Basılı harç pulu kaldırıldı

Yurt dışına çıkış harcında basılı pul kaldırılarak dijital ödeme sistemine geçildi. Sınır kapılarında artık dijital dönem başladı.

Haber Merkezi
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Yurt dışı çıkış harcında dijital ödeme dönemi başladı! Basılı harç pulu kaldırıldı
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Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle yurt dışına çıkış harcı, 1 Ocak itibarıyla dijital olarak ödenmeye başlandı.

 Sınır kapılarında devreye alındı

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda da basılı harç pulu uygulaması sona erdi. Uygulamanın başlamasıyla basılı harç pulu alınan otomatlara da ödemelerin dijital ortamda yapıldığına dair uyarı yazıları asıldı.

 Ödemeler dijitalden yapılıyor

Otomatlardan pul alamayan vatandaşlar, ödemelerini dijital ortamdan yaparak yurt dışına çıktı.

Bulgaristan'a çıkış yapan vatandaşlardan Taner Yörük, dijital ortamdan yapılan ödemenin çok daha kolay olduğunu söyledi.

Araçlardan inmeden ödeme yaptıklarını anlatan Yörük, "Araçta hızlı bir şekilde harç pulunu dijital olarak alabiliyoruz. Uygulama, işlemleri biraz daha hızlandıracaktır. Ama önemli olan Bulgaristan gişelerinin daha hızlı çalışması. Bizim tarafımızda sıkıntı yok" dedi.

Cemalettin Demir de çıkış harcını dijital ortamda ödediğini belirtti.

İşlemlerin hızlanacağını ifade eden Demir, uygulamayla kapılardaki işlem sürelerinin kısalacağını düşündüğünü kaydetti.

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