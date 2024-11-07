  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yurt dışı harç pulunda yeni dönem başlıyor
Takip Et

Yurt dışı harç pulunda yeni dönem başlıyor

Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan "harç pulunun" kullanımı 1 Ocak itibarıyla sona eriyor. Alınmış yurt dışına çıkış harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar kullanılabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yurt dışı harç pulunda yeni dönem başlıyor
Takip Et

Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı.

Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.

Düzenleme 1 Ocak 2025'te başlıyor

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

Ödemeler elektronik ortamda yapılacak

Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

Yurtdışına çıkış harcına zam geldi: İşte yeni tutarYurtdışına çıkış harcına zam geldi: İşte yeni tutarEkonomi

 

Ekonomi
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi'nde ‘mali disiplin' mesajı
Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi'nde ‘mali disiplin' mesajı
Prof. Dr. Hakan Kara: Rezervlerde artıya geçtik 'hayırlı olsun'
Rezervlerde artıya geçtik 'hayırlı olsun'
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Yüzde 25 zam insafsızlıktır
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Yüzde 25 zam insafsızlıktır
Nar ihracatı 100 milyon doları aştı
Nar ihracatı 100 milyon doları aştı
Trump, ikinci döneminde Türkiye ekonomisine iyi gelecek mi?
Trump, ikinci döneminde Türkiye ekonomisine iyi gelecek mi?