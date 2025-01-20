Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 23,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,91, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 23,5 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 41,55 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, imalatta yüzde 23,53, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,19 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, sermaye mallarında yüzde 27,58, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,23, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 24,07, ara mallarında yüzde 21,53 ve enerjide yüzde 8,08 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1, imalatta yüzde 0,9 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,19, sermaye mallarında yüzde 1,18, ara mallarında yüzde 0,76, enerjide yüzde 0,3 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,01 artış görüldü.