Z kuşağı 'şimdi al sonra öde' ile borç batağında boğuluyor! Harcamalar yüzde 50 arttı

Veri şirketi Adobe Analytics, bu tatil sezonunda alışveriş yapanların, bir yıl öncesine kıyasla "şimdi al, sonra öde" özelliğini kullanarak yüzde 11,4 daha fazla harcama yapacağını tahmin ediyor. Şirket, 1 Kasım ile 31 Aralık arasındaki dönemde, üçüncü taraf hizmetler aracılığıyla toplamda 18,5 milyar dolar değerinde alışveriş yapılacağını ve sadece "Siber Pazartesi" günü 993 milyon dolarlık satın alım gerçekleşeceğini analiz etti.

Genç tüketiciler için cazip

"Şimdi al, sonra öde" seçeneği, genellikle düşük kredi puanı olan, kredi geçmişi bulunmayan veya genç tüketiciler için cazip bir seçenek sunuyor. Bu hizmeti sağlayan şirketler, geleneksel kredi kartı şirketlerinin aksine yalnızca hafif kredi kontrolleri yapıyor ve ödeme geçmişlerini kredi bürolarına raporlama zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle, "şimdi al, sonra öde" kullanıcıları, işlemde bir sorun olsa dahi kendilerini daha güvende hissediyor.

Uzmanlar uyarıyor

Tüketiciler genellikle banka hesap bilgileri, banka veya kredi kartıyla kaydoluyor, genellikle sekiz hafta veya daha uzun süreler boyunca aylık taksitler halinde ödemeyi kabul ediyor. Krediler, hem geç ödeme imkânı hem de sıfır veya düşük faiz imkânı sağlıyor.

Ancak uzmanlar, kredi kartı kullanarak alışveriş yapanların daha fazla faiz ve ücretle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor. Finansal hizmetler şirketi LendingClub'ın baş müşteri sorumlusu Mark Elliott, "Şimdi satın al sonra öde, zaten yapacağınız alışverişler için yenilikçi bir araç olabilir. Sorun şu ki, aşırı harcamayı körüklüyor" diyor.

Harcamalar yüzde 20 oranında arttı

New York Federal Rezerv Bankası tarafından yayımlanan bir rapor, "şimdi satın al, sonra öde" seçeneği sunulduğunda müşterilerin harcamalarının yüzde 20 oranında arttığını ortaya koyuyor. Ancak, bir tüketici ödemeyi kaçırırsa, gecikme ücretleri, faiz ödemeleri veya gelecekte hizmetlere erişim kaybı gibi sonuçlarla karşılaşabilir.

Kişisel finans teknolojisi şirketi Credit Karma'nın tüketici finans uzmanı Emily Childers, şirket içi verilerin, Fed'in faiz oranlarını Mart 2022'de artırmaya başlamasından bu yana, Z Kuşağı ve Milenyum Kuşağı üyelerinin kredi kartı bakiyelerinin yüzde 50'den fazla arttığını gösterdiğini belirtti. Childers, "Gençler bu tatil sezonuna zaten borç içinde başlıyor ve veriler, harcamaya devam ettiklerini gösteriyor" şeklinde konuştu.