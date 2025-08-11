Zayıf dolar gümüşü zirveye taşıdı

EVRİM KÜÇÜK

Küresel emtia piyasalarının parlayan yıldızlarından gümüş, hem güçlü yatırımcı ilgisi hem de arz-talep dengesindeki bozulma sayesinde son 14 yılın zirvesine tırmandı. ABD dolarındaki zayıflama sinyalleri ve faiz indirim beklentileri, değerli metali daha da cazip hale getiriyor.

Fiyatlar 38 doların üzerinde

Geçen hafta ons başına 38 doların üzerine çıkan gümüş, haftalık bazda yüzde 3 değer kazandı. Yılbaşından bu yana getirisi yüzde 28’e ulaşan gümüş, geçen yılki yüzde 21’lik sıçramanın ardından yükselişini sürdürüyor. Citigroup, yakın vadeli fiyat tahminini 40 doların üzerine revize etti. HSBC ise 2025 ortalama fiyat beklentisini 35,14 dolara yükselterek önceki tahminine kıyasla yaklaşık 5 dolarlık artış yaptı.

Dolar zayıflıyor, güvenli liman talebi artıyor

ING Research, ABD’de istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyonların Fed’in faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdiğini ve doların değer kaybına zemin hazırladığını belirtiyor. Kurum, Fed’in eylülde faiz indirimine başlayıp 3 kez kesintiye gitmesini ve yılsonunda euro/ dolar paritesinin 1.20 düzeyine gelmesini bekliyor. Doların kalkanında çatlak olarak nitelenen bu durum uzmanlara göre gümüş gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor.

HSBC de zayıf doların fiyatlar için destekleyici olduğunu, jeopolitik gerginliklerin ise yatırımcıların gümüşe yönelmesini hızlandırdığını vurguluyor. HSBC, 2026 için ortalama fiyatı 33,96 dolar, 2027 için ise 31,79 dolar olarak öngörüyor. Ancak yüksek fiyatların mücevher ve gümüş eşya talebini zayıflatabileceği, madencilik üretimindeki kademeli artışın da piyasaya ek arz getirebileceği uyarısı yapılıyor. Banka, 2025’te 206 milyon ons, 2026’da ise 126 milyon ons arz açığı bekliyor.

Yapısal açık ve sanayi talebi

Analistlere göre yükselişin temelinde ayrıca, 2025’te yedinci yılına girmesi beklenen küresel gümüş arz açığı bulunuyor. The Silver Institute verilerine göre özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerinden gelen talep, piyasayı sürekli olarak açıkta bırakıyor. Sadece güneş enerjisi sektörü, geçen yıl toplam gümüş talebinin yüzde 17’sini oluşturdu. Bu oran, 10 yıl önce yüzde 5,6 seviyesindeydi.

Öne çıkan fiyat tahminleri

■ Citigroup: Kısa vadede 40 doların üzerinde fiyat bekliyor.

■ HSBC: 2025 ortalaması 35.14 dolar, 2026’da 33.96 dolar, 2027’de 31.79 dolar.

■ WisdomTree: 2025’in üçüncü çeyreği için gümüş fiyatını ons başına 40 dolar olarak tahmin ediyor.

■ Bank of America (BofA): 2025’in sonları ya da 2026 başlarında gümüşün 40 dolar seviyelerinde olmasını bekliyor.

■ JPMorgan: Yıl genelinde ortalama 36 dolar öngörüyor ve yılsonunu için 38 dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtiyor.

■ Deutsche Bank: 2025 yılı içinde gümüşün 38 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

■ Goldman Sachs: Altındaki güçlü görünüm sayesinde gümüşün de destekleneceğini ifade ediyor.

■ Société Générale: Gümüşü bu yıl için fırsat yaratan bir yatırım alanı olarak değerlendiriyor.

Altına göre ucuz, potansiyeli yüksek

Sprott analisti Maria Smirnova, gümüşün halen “altına kıyasla ucuz” olduğunu belirtiyor.

Tarihsel olarak altın fiyatı gümüşün 67 katı civarındayken bugün bu oran 90’ın biraz altında. Dolayısıyla Smirnova’ya göre gümüş, altına göre ciddi bir iskontoyla işlem görüyor. 2000’li yılların başından itibaren altın–gümüş fiyat oranında dramatik bi yükseliş yaşandı. Özellikle 2020 Mart’ta yaşanan pandemi paniğinin zirve yaptığı dönemde oran yaklaşık 125/1 seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. Şu sıralar bu oran 88-90 civarında ve halen tarihi 67’ye 1 düzeyinin oldukça üzerinde seyrini sürdürüyor.